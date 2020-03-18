Коронавирус
РИА НовостиПутин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. При этом президент подчеркнул, что дату могут перенести, если того потребует ситуация с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить253
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Гаджеты
Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала
Музыка
Евровидение-2020 официально отменено
Организаторы Евровидения объявили, что песенный конкурс в Роттердаме в 2020 году не состоится.
Киберспорт
Virtus.pro объявила об уходе тренера по Dota 2
Самый титулованный киберспортивный клуб России Virtus.pro объявил, что Анатолий «Boo1k» Иванов покидает пост тренера по Dota 2.
Происшествия
В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину
Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 80 рублей
К 18:18 (мск) курс доллара расчетами "завтра" рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75.
Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику
Президент России Владимир Путин заявил о праве Белоруссии самостоятельно вести свою внешнюю политику.
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Общество
Умер Эдуард Лимонов. Человек правды
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек
За прошедшие сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 368 человек, количество летальных исходов практически равно числу случаев выздоровления.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
Власти рекомендовали москвичам старше 60 лет оставаться дома
«Жителям старше 60 лет были направлены СМС-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы»,— сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом (цитата по «РИА Новости»).
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах
21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Экономика
Американские биржи продолжили падение после перерыва из-за обвала
Биржи США падают на фоне распространения коронавируса, отмечает РИА Новости.
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Общество
Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Шоу-бизнес
18-летний сын Наташи Королевой поделился дебютной песней
Меньше 15 часов назад Наташа Королева поделилась записью сына в соцсети Instagram, который записал дебютный трек под названием "бутылка вина".
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Происшествия
У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски
Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.
Хоккей
«Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ
Ранее КХЛ приняла решение не отменять розыгрыш турнира, а взяла недельную паузу для того, чтобы согласовать новый формат проведения турнира с участием шести команд.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Футбол
«Алавес» сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом
Выступающий в примере Алавес официально подтвердил факт заражения коронавирусной инфекции у 15 представителей клуба, сообщает Marca.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Общество
В ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса
Ранее 18 марта сообщалось, что ученые в США провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Энергетика
Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо
Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.