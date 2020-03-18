Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. При этом президент подчеркнул, что дату могут перенести, если того потребует ситуация с коронавирусом.
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Подробнее о событии

Путин назвал здоровье россиян главным при выборе даты голосования

Lenta.ru12:23

Путин рассчитывает, что 22 апреля россияне поддержат поправки к Конституции

ТАСС12:14

Путин прокомментировал возможность голосовать по Конституции через портал госуслуг

Взгляд.ру12:02

Путин выразил надежду на поддержку россиянами поправок к Конституции

РБК11:56

Путин не исключает, что голосование по поправкам в Конституцию могут перенести

Эхо Москвы11:30

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

РИА Новости12:28

Путин призвал россиян поддержать поправки в Конституцию

Известия12:02
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Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала

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Организаторы Евровидения объявили, что песенный конкурс в Роттердаме в 2020 году не состоится.
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Самый титулованный киберспортивный клуб России Virtus.pro объявил, что Анатолий «Boo1k» Иванов покидает пост тренера по Dota 2.
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В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину

Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

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Курс доллара поднялся выше 80 рублей

К 18:18 (мск) курс доллара расчетами "завтра" рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75.
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Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

Президент России Владимир Путин заявил о праве Белоруссии самостоятельно вести свою внешнюю политику.
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В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
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Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
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Власти рекомендовали москвичам старше 60 лет оставаться дома

«Жителям старше 60 лет были направлены СМС-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы»,— сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 12:21
Общество

За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах

21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
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Американские биржи продолжили падение после перерыва из-за обвала

Биржи США падают на фоне распространения коронавируса, отмечает РИА Новости.
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Общество

«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
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Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

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Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
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Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 11:52
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18-летний сын Наташи Королевой поделился дебютной песней

Меньше 15 часов назад Наташа Королева поделилась записью сына в соцсети Instagram, который записал дебютный трек под названием "бутылка вина".
Народные новости 16 марта в 23:32
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
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У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски

Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.
REGNUM 07:15
Хоккей

«Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ

Ранее КХЛ приняла решение не отменять розыгрыш турнира, а взяла недельную паузу для того, чтобы согласовать новый формат проведения турнира с участием шести команд.
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Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
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Футбол

«Алавес» сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом

Выступающий в примере Алавес официально подтвердил факт заражения коронавирусной инфекции у 15 представителей клуба, сообщает Marca.
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

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Общество

В ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса

Ранее 18 марта сообщалось, что ученые в США провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях.
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Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

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Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
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Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
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FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.
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