Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. При этом президент подчеркнул, что дату могут перенести, если того потребует ситуация с коронавирусом.

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

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