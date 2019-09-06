Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин допустил возможность подорожания жилья

Президент России Владимир Путин полагает, что переход на систему эскроу-счетов в сфере строительства жилья может повлечь за собой рост стоимости квартир. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в пятницу, 6 сентября, передает ТАСС.
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