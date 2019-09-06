Экономика
Lenta.ruПутин допустил возможность подорожания жилья
Президент России Владимир Путин полагает, что переход на систему эскроу-счетов в сфере строительства жилья может повлечь за собой рост стоимости квартир. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в пятницу, 6 сентября, передает ТАСС.
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Авто
Интерьер нового Kia Mohave полностью рассекречен
SpeedMe вчера в 15:48
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru 01:17
Политика
Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Газета.Ru 06:43
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Кино
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме
Сборная России сыграет в белой форме в матче против команды Шотландии в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Матч ТВ 07:35
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Здоровье
Минздрав начал подготовку реформы лекарственного обеспечения
В конце августа в Министерстве здравоохранения прошло рабочее совещания по «модернизации системы лекарственного обеспечения» под председательством директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Максимкиной.
РБК вчера в 17:02
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35
Экономика
Руденя: в Кимрах создадут новый индустриальный парк
Новый индустриальный парк планируется создать в Тверской области.
РИА Новости 07:35
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия
Во Франции подросток напал с ножом на сотрудников школы
Полиция Марселя задержала 17-летнего молодого человека, который утром в пятницу набросился с ножом на сотрудниц школы, в результате чего пострадали две женщины.
РИА Новости 03:44
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Здоровье
Пять аукционов на закупку вакцины от бешенства были сорваны в Москве в 2019 году
Департамент здравоохранения Москвы в течение года опубликовал пять заявок на проведение конкурсных процедур на поставку вакцины и иммуноглобулина от бешенства, однако производители и поставщики не приняли участие ни в одной конкурсной процедуре.
ТАСС вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Политика
Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России
Внутри Евросоюза еще не выработана единая позиция в отношении России, а некоторые страны в будущем могут поставить под сомнение введенные против Москвы санкции.
РБК 06:52
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Культура
Мурманскую область посетит министр культуры Владимир Мединский
6 сентября столицу Заполярья посетит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Невские Новости 04 сентября в 13:00
Армия и оружие
Из-за санкций на российские подлодки поставили старье
На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские.
Утро.ru вчера в 09:47
Политика
Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро Украины
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по открытым в его отношении уголовным делам.
Коммерсантъ 04:33
Политика
Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым
Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым.
ТАСС 00:00
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова после голодовки начала есть пельмени
Известная российская балерина Анастасия Волочкова после длительного голодания решила позволить съесть себе пельмени.
Актуальные Новости 01:37