Экономика

ИзвестияИзвестияПутин допустил рост цен на жилье из-за эскроу-счетов

Президент РФ Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию на жилищном рынке, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации.
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Путин завил, что система эскроу-счетов не позволит «оставлять на бобах» дольщиков

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РБК04:34

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Путин — об эскроу-счетах: Это лучше, чем вложить деньги и остаться на бобах

Life.ru02:29

Путин назвал плюсы и минусы перехода на систему эскроу-счетов

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Путин объяснил пользу эскроу-счетов

Российская газета03:15
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Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
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Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео

Житель Курска вывел на прогулку своего питбуля и держал его на поводке, пока собака душила и таскала в пасти кошку.
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Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
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Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ЕС нет согласия по вопросу антироссийских санкций.
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На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Бразильский министр вслед за президентом оскорбил жену Макрона

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес, выступая перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны, оскорбительно отозвался о внешности жены президента Франции Брижит Макрон.
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Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме

Сборная России сыграет в белой форме в матче против команды Шотландии в рамках отборочного турнира Евро-2020.
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IFA 2019. Компания LG представила смартфон LG G8X ThinQ

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Если Украина запретит транзит российского газа через свою территорию, то уже с 1 января 2020 года Молдавия рискует остаться без голубого топлива из России.
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Кабмин выделил более 26 млн рублей на иностранные лекарства для детей

Правительство России выделило Минпромторгу свыше 26 млн рублей из бюджетных средств на закупку зарубежных лекарственных препаратов, не зарегистрированных в стране, для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
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В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины

В Крыму спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Чёрном море.
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Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры

Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
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Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику

Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль.
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Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»

Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru 08:00
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