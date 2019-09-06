Экономика
ИзвестияПутин допустил рост цен на жилье из-за эскроу-счетов
Президент РФ Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию на жилищном рынке, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации.
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Автоматически обработан 6981 источник, обновлено в 09:11, Вашингтон
Финансы
Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
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На дом Памфиловой совершено нападение
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Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
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Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек, пишет газета Hindustan Times.
РИА Новости вчера в 22:19
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Происшествия
В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери
Известия вчера в 15:27
Футбол
Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»
Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что во времена работы в клубе итальянского тренера Лучано Спаллетти в команде существовала "мафия", в которую помимо него входили другие российские футболисты команды.
РИА Новости 06:50
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Армия и оружие
Высочайшими назвал характеристики Су-57 летчик-испытатель
Высочайшими назвал устойчивость и управляемость самолета Су-57 летчик-испытатель, полковник запаса, герой России Сергей Богдан 5 сентября из кабины самолета в интервью телеканалу «Звезда».
Красная весна вчера в 14:12
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Гаджеты
Nintendo показал новый контроллер для Switch
The GEEK 03:40
Баскетбол
Сборная России проиграла полякам на Кубке мира
На первом групповом этапе россияне были сильнее Нигерии и Кореи, проиграв только аргентинцам.
LiveResult.Ru 08:08
Космос
В галактике Фейерверк обнаружена странная рентгеновская вспышка
Капитал страны 03:05
Общество
Основным владельцем КВН стал сын Маслякова
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.
РБК 05:54
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Наука
Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли
Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.
Planet Today вчера в 06:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Кино
Человек-паук окончательно покинул киновселенную Marvel
Человек-Паук официально покинул киновселенную Marvel, так как компании Disney и Sony не смогли договориться.
Сусанин 08:15
Происшествия
Директор турфирмы продала 85 несуществующих путёвок в Сочи
Силовикам удалось установить её причастность к продаже несуществующих путёвок в Сочи.
Московский Комсомолец 05:48
Энергетика
«Нафтогаз Украины» начинает закупать газ на кредитные средства ЕБРР
В компании «Нафтогаз Украины» заявили о намерении закупить газ у европейских поставщиков на кредитные средства, предоставленные украинской госкомпании ЕБРР.
REGNUM 08:36
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Происшествия
В Крыму нашли тело пассажирки с затонувшего прогулочного катера
Спасатели обнаружили тело пассажирки затонувшего в Крыму прогулочного катера.
РБК 08:41
Общество
Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику
Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль.
РБК 07:35
Политика
Путин напомнил, что Курилы забрал «отец народов» Сталин
Папаша всё забрал — и всё, и дело с концом. Отец народов, — сказал с улыбкой Путин с отсылкой к лидеру СССР Иосифу Сталину.
Life.ru 05:15
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
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Авторы This is the Police анонсировали спин-офф Rebel Cops
Компания THQ Nordic и студия Weappy анонсировали Rebel Cops.
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