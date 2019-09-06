Экономика

ИзвестияИзвестияПутин допустил рост цен на жилье из-за эскроу-счетов

Президент РФ Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию на жилищном рынке, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации.
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