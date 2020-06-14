Политика
RT на русскомПутин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил в интервью Андрею Кондрашову в программе «Вести недели».
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Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Здоровье
Еще 69 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
Как сообщает оперштаб по региону, один человек скончался. На 14 июня в регионе обследовано146285 человек.
Алтайская правда 02:15
Происшествия
В аэропорту Пулково столкнулись два самолета
В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 07:05
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.
Известия 05:30
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Здоровье
В Коми еще 156 человек заболело коронавирусом
Число зараженных перевалило за две тысячи В Республике Коми официально подтверждено еще 156 случаев заражения коронавирусом.
Pro Город Сыктывкар вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Виктория Боня: Захаров отдал свою жизнь, чтобы спасти душу Ефремова
Боня уверена, что Михаил Ефремов после случившегося должен отказаться от алкоголя и переосмыслить всю свою жизнь, в противном случае его душа может "скатиться вибрационно ниже" или погибнуть, сообщает "Комсомольская правда".
Ruposters.ru 05:39
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал свою новую возлюбленную
В честь 43-летия бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу устроил вечеринку, на которую позвал близких друзей и новую возлюбленную.
Вечерняя Москва 12 июня в 12:04
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
Общество
На Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»
Синоптики в своих прогнозах обещают, что в европейскую часть России вскоре придёт вторая волна тепла.
МедиаПоток 03:16
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 06:47
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Происшествия
Под Норильском собрано более 25 тысяч кубометров водонефтяной смеси
За прошедшие сутки спасатели собрали более 3,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси на месте разлива топлива под Норильском, всего собрано 25,7 тыс. кубометров.
RT на русском вчера в 23:50
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Общество
В Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ вчера в 05:08
Наука
Ученые выяснили, какой цвет волос продлевает жизнь
Новое исследование ученых показало, что имеется связь между цветом волос и количеством прожитых лет.
Газета DAILY 07:34
Политика
Путин объяснил демократичность поправок к Конституции
Если сегодня президент утверждает премьер-министра с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента назначает министров, то с вступлением поправок в силу ситуация кардинально меняется - и окончательное решение по председателю правительства и кабмину принимает парламент.
Российская газета 07:24
Игры
Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в августе
Srnsk вчера в 20:24
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета 12 июня в 07:39
Политика
Путин рассказал, как посоветовал взять аэропорт Косово в 1999 году
Президент Владимир Путин рассказал о событиях 1999 года, когда батальоном ВДВ был взят косовский аэропорт "Слатина".
Московский Комсомолец 06:46
Политика
Качиньский допустил покупку газа у России
Польша допускает покупку газа у России, если у нее будут хорошие цены, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Взгляд.ру 02:28