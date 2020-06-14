Политика
RT на русскомПутин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил в интервью Андрею Кондрашову в программе «Вести недели».
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Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Шоу-бизнес
Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске
Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.
Территория новостей 08:27
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета 12 июня в 07:39
Общество
Nickelodeon намекнул, что Губка Боб может быть геем
Газета.Ru 05:43
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
Вести.Ru вчера в 00:47
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
Общество
Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал в месяц
Экспресс газета 11:56
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Происшествия
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
ТАСС 10:45
Общество
Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля
Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страна открывает авиасообщение в полном объёме с 1 июля.
RT на русском 13:38
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Транспорт
Все закрытые в период самоизоляции вестибюли метро откроют 15 июня
Все 25 вестибюлей метро, которые были закрыты в период самоизоляции из-за сниженного пассажиропотока, вновь откроются утром 15 июня.
Москва 24 12:45
Происшествия
В Саратовской области погибли два человека в результате ДТП
Авария произошла на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, двое госпитализированы с травмами.
ТАСС 12:47
Теннис
Джокович обыграл Александра Зверева на выставочном турнире в Белграде
Первая ракетка мира серб Новак Джокович переиграл немца Александра Зверева, занимающего седьмое место в рейтинге ATP, на выставочном теннисном турнире в Белграде.
РИА Новости 11:51
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном
В шорт-листе английского клуба находится и полузащитник «Ростова» Матиас Норманн.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:25
Гаджеты
В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon
Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
Дни24 13:09
Общество
Академик РАН объяснил сложность создания вакцины от коронавируса
Пальцев добавил, что сейчас учёные рассматривают возможность разработать вакцину против РНК, чтобы она действовала именно на основу COVID-19.
UfaTime.ru 10:27
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Происшествия
Адвокат семьи Захарова опроверг заявление защиты Ефремова
Никто не пытался связаться с семьей или адвокатом погибшего, заявил адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский 13 июня в интервью изданию «Подъем».
ИА Красная Весна вчера в 11:52
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес
Галина Ненашева: «Алла Пугачева выступала у меня на разогреве»
В 1972 году после концерта к певице заглянул молодой, но уже известный поэт Илья Резник, а с собой он взял начинающую певицу Аллу Пугачеву.
StarHit.ru вчера в 23:00
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Хоккей
«Витязь» обменял Якупова в «Амур»
Официальный сайт ХК «Витязь» объявил о том, что клуб обменял 26-летнего нападающего Наиля Якупова в хабаровский «Амур» на денежную компенсацию.
Советский спорт 06:20
Общество
МИД Германии выставит счет эвакуированным немецким туристам
Дипломатический источник Spiegel сообщил, что выставленные им счета будут зависеть "от маршрута, средних цен на билеты по этим направлениям и стоимости сопоставимых акций по возвращению граждан в других государствах-членах Евросоюза".
Российская газета 05:05
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Пульмонолог рассказал, что людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией ждет длительное восстановление - из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие.
Газета.Ru 03:01