Политика

RT на русскомRT на русскомПутин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил в интервью Андрею Кондрашову в программе «Вести недели».
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Что произошло за день: воскресенье, 14 июня

Интерфакс13:30

Путин пообещал «приятно удивить» страны с гиперзвуковым оружием

РБК06:55

Путин анонсировал появление у России контргиперзвукового оружия

Известия06:12

Путин заявил о разработке контргиперзвукового оружия

Коммерсантъ06:44

Путин пообещал удивить другие страны, когда у них появится гиперзвуковое оружие

ТАСС06:29

Путин допустил создание в России средств борьбы с гиперзвуковым оружием

РИА Новости08:49

Путин анонсировал российский контргиперзвук

Вести.Ru06:05
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Ученые выяснили, что искусственный интеллект также нуждается в сне.
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Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции

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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
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Футбол

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Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не планирует менять стиль команды.
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Политика

Путин прокомментировал протесты в США

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
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Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
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Общество

Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине

Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
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Авто

Господдержка даст возможность сохранить дилерскую сеть и рабочие места в автопроме

Антикризисные меры, связанные с помощью российской автомобильной промышленности, не дадут возможности избежать понижения показателей отрасли в 2020 году, однако занятость в смежных отраслях и автодилерский бизнес будут спасены, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру 02:00
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Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Атланте

Два человека убиты, ранения получили пять человек, сообщил 14 июня телеканал FoxNews со ссылкой на полицию.
Известия 11:22
Здоровье

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
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Политика

Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
Российская газета 15:11
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Игры

Создатели «Ведьмака» готовят новую игру про оборотня Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

Детали проекта появятся в следующем месяце. Известно, что события игры будут происходить в мире ролевых игр World of Darkness.
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Происшествия

На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка

В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

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АЕК, который возглавляет экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера, вышел на 2-е место в чемпионате Греции.
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Общество

Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией

Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
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Биатлон

Тарьей Бё рассказал о расистских комментариях из России и других стран в адрес его девушки

Норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил о расистских комментариях в адрес его девушки Гиты Симонсен, являющейся наполовину темнокожей.
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Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Полиция начала проверку по факту вечеринки в Орловской области

Полиция устанавливает обстоятельства проведения вечеринки в одном из парков отдыха в Орловской области, где действуют ограничительные меры, введенные на фоне распространения коронавируса.
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Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
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Плющенко и Трусова исполнили совместный прыжок

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своей подопечной фигуристкой Александрой Трусовой исполнил совместный прыжок.
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
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Вышел первый трейлер ремейка Mafia

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