Политика
RT на русскомПутин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил в интервью Андрею Кондрашову в программе «Вести недели».
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Футбол
Марселу после гола «Эйбару» встал на одно колено
Защитник «Реала» Марселу забил третий гол в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (3:0, перерыв).
Спорт-Экспресс 14:29
Наука
Искусственный интеллект также нуждается во сне
Ученые выяснили, что искусственный интеллект также нуждается в сне.
ToDay News Ufa вчера в 01:43
Политика
Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
Новые Известия 12 июня в 11:34
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции
На востоке Турции в провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 5,7, есть пострадашвие.
Коммерсантъ 12:55
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru 10:26
Футбол
Тренер «Локомотива» Николич не намерен менять стиль команды
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не планирует менять стиль команды.
Газета.Ru 15:50
Наука
Кофе действует как сжигатель жира и помогает похудеть
Evo-rus.com 09:19
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Политика
Путин прокомментировал протесты в США
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
Моя Москва.онлайн 06:38
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru 07:30
Общество
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Авто
Господдержка даст возможность сохранить дилерскую сеть и рабочие места в автопроме
Антикризисные меры, связанные с помощью российской автомобильной промышленности, не дадут возможности избежать понижения показателей отрасли в 2020 году, однако занятость в смежных отраслях и автодилерский бизнес будут спасены, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
SpeedMe 08:49
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру 02:00
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Атланте
Два человека убиты, ранения получили пять человек, сообщил 14 июня телеканал FoxNews со ссылкой на полицию.
Известия 11:22
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Политика
Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
Российская газета 15:11
Игры
Создатели «Ведьмака» готовят новую игру про оборотня Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest
Детали проекта появятся в следующем месяце. Известно, что события игры будут происходить в мире ролевых игр World of Darkness.
Evo-rus.com 11:54
Происшествия
На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка
В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
Российская газета 03:58
Футбол
АЕК Карреры вышел на 2-е место в чемпионате Греции
АЕК, который возглавляет экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера, вышел на 2-е место в чемпионате Греции.
Soccer.ru 16:00
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
Биатлон
Тарьей Бё рассказал о расистских комментариях из России и других стран в адрес его девушки
Норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил о расистских комментариях в адрес его девушки Гиты Симонсен, являющейся наполовину темнокожей.
Чемпионат вчера в 10:03
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Происшествия
Полиция начала проверку по факту вечеринки в Орловской области
Полиция устанавливает обстоятельства проведения вечеринки в одном из парков отдыха в Орловской области, где действуют ограничительные меры, введенные на фоне распространения коронавируса.
Известия 10:24
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Фигурное катание
Плющенко и Трусова исполнили совместный прыжок
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своей подопечной фигуристкой Александрой Трусовой исполнил совместный прыжок.
News.ru 05:32
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor 13:28
Игры
Вышел первый трейлер ремейка Mafia
Vprognoze.ru вчера в 16:01