Политика

RT на русскомRT на русскомПутин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил в интервью Андрею Кондрашову в программе «Вести недели».
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Путин пообещал удивить другие страны, когда у них появится гиперзвуковое оружие

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