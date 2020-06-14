Политика
RT на русскомПутин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил в интервью Андрею Кондрашову в программе «Вести недели».
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Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 05:34
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Коммерсантъ 07:43
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня
Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
Известия 09:16
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Ученые в рамках исследования выяснили, каким образом цвет волос отражается на продолжительности жизни человека.
Актуальные Новости 09:00
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в Подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна выписали из больницы
Говорит Москва 08:20
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Фигурное катание
Плющенко получил статус тренера сборной России после перехода Трусовой
Ранее Евгений Плющенко сообщил о том, что Александра Трусова выучила новый четверной прыжок — риттбергер.
Нева Спорт 06:32
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
Общество
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество
«Напоминает дела Дрейфуса и Бейлиса». Обращение деятелей мировой культуры к комиссару Совета Европы в поддержку Юрия Дмитриева
Сегодня «Новая газета» публикует обращение выдающихся современных европейских писателей, Нобелевских лауреатов Герты Мюллер и Светланы Алексиевич и лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтелла к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.
Новая газета 06:10
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском 10:08
Футбол
«Атлетик» и «Атлетико» сыграли вничью
Sport24.ru 09:58
Общество
Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
Здоровье
За неделю 937 жителей Ростовской области заболели коронавирусом
С 8 по 14 июня в Ростовской области было зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением о ДТП
62инфо вчера в 02:05
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Экономика
Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости 05:16