Экономика
Политика СегодняПутин может направить средства ФНБ на поддержку ряда категорий граждан
Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан. Он высказал такое предположение в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Читать в источнике
Оценить116
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.ТАСС02:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Общество
Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля
Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Происшествия
Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе
Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Политика
Подавляющее большинство жителей Крыма приветствуют воссоединение с РФ
Подавляющее большинство жителей Крыма (93%) положительно оценили воссоединение с Россией шесть лет назад, следует из опроса ВЦИОМ.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Происшествия
Расследование дела в отношении историка Соколова завершено
Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Общество
Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»
Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
Здоровье
На Сахалине ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Южно-Сахалинск, 18 марта 2020, 10:28 — REGNUM Режим повышенной готовности ввели власти Сахалинской области в связи с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Энергетика
Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть
Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Гаджеты
Смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition предстал в Geekbench с 8 Гбайт ОЗУ
Вероятно, будет реализована поддержка сотовых сетей 5G. Известно, что модель Redmi K30 Pro Zoom Edition снабжена 8 Гбайт оперативной памяти.
Общество
Российская студентка рассказала о жизни в Чехии во время карантина
Мария Татуевская, российская студентка из чешской Пардубице, побеседовала с сайтом телеканала «Звезда» и рассказала об обстановке в городе во время карантина.
Общество
Черногория предъявила требования для вывоза россиян из страны
«У России все готово для вывоза россиян, все документы оформлены», — сказал дипломат. Тогда как черногорские граждане не систематизированы.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Киберспорт
NAVI по CS:GO проиграла North пять Bo-3 серий из пяти
Для СНГ-команды North является одним из самых неудобных соперников: в прошедших пяти Bo-3 сериях с ними NAVI не смогла одержать ни одной победы.
Общество
«Ведомости» узнали о планах ФНС отказаться от выездных проверок
В Федеральной налоговой службе (ФНС) на фоне пандемии коронавируса изучают вопрос о приостановке выездных проверок, осмотров, допросов, при которых предусмотрен прямой контакт с налогоплательщиками.
Финансы
Курс доллара превысил 79 рублей
Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Происшествия
Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам
Суд в Ташкенте признал Каримову виновной и приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».