Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.

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Москва, 18 марта 2020, 10:19 — REGNUM Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан России, заявил президент страны в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

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