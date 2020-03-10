Уверен, что придет время, когда высшая, президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком конкретным. Но вся наша предыдущая история складывалась именно таким образом, и, конечно, мы не можем этого не учитывать.

Президент России Владимир Путин выступил против неограниченного количества президентских сроков. Об этом он заявил 10 марта на выступлении в Госдуме РФ. Глава государства отметил, что считает нецелесообразным убирать из Конституции ограничение на число президентских сроков.

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Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

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