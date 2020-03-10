Политика
ИзвестияПутин выступил против неограниченного количества президентских сроков
Президент России Владимир Путин выступил против неограниченного количества президентских сроков. Об этом он заявил 10 марта на выступлении в Госдуме РФ. Глава государства отметил, что считает нецелесообразным убирать из Конституции ограничение на число президентских сроков.
Читать в источнике
Оценить57
Уверен, что придет время, когда высшая, президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком конкретным. Но вся наша предыдущая история складывалась именно таким образом, и, конечно, мы не можем этого не учитывать.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика
Путин выступил против проведения досрочных выборов в Госдуму
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Финансы
Минфин приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ
Сегодня, 10 марта 2020 года, Министерство финансов РФ сообщило, что приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации рыночной ситуации.
Экономика
Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля
Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Политика
Поправка к Конституции о детях будет скорректирована
Среди поступивших поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции указано, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации".
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Здоровье
Школы Энгельсского района снова закрыли на карантин
Внеплановые каникулы продлятся до 17 марта включительно. Напомним, в текущем году энгельсские школы уже закрывали на карантин.
Политика
Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы
Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Эрдоган: США смягчили позицию по С-400
Соединенные Штаты смягчили свою позицию по отношению к зенитным ракетным системам С-400, приобретенным Анкарой у России.
Армия и оружие
Медицинские отряды спецназначения появятся в каждом военном округе
По информации «Известий», численность каждого МОСН составит порядка 200 военных медиков.
Политика
Американский профессор назвал выход России из ОПЕК+ победой над США
Россия вступает в ценовую войну на нефть, чтобы вытеснить американских производителей с энергетического рынка и восстановить партнерство с Саудовской Аравией, пишет профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев на страницах The National Interest.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Политика
Путин призвал не связывать власть в стране с одним человеком
Президент России Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что президентская власти в стране не должна быть связана с одним человеком, пишут «Известия».
Армия и оружие
США начали вывод своих войск из Афганистана
Армия и оружие
Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»
Восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожены турецкими военными в Сирии.
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit
Соединённые Штаты перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Гаджеты
В коде iOS 14 обнаружили иконку новых наушников Apple
Тематический ресурс 9to5mac смог получить предварительный доступ к сборке iOS 14 и обнаружил пиктограмму полноразмерных наушников.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Армия и оружие
Турчинов раскрыл масштабы «агрессии России»
В интервью одному из украинских изданий бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал, что весной 2014 года была высокая угроза вторжения Российской Федерации на территорию не только Крыма и Донбасса, но и Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей.
Энергетика
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%. Данные торгов приводит РИА Новости. Так, баррель марки Brent достиг отметки в 38 долларов.
Игры