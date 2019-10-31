Политика
Российская газетаПутин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
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Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 12:46
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Единоборства
Владимир Кличко может вернуться на ринг ради рекорда
Коммерсантъ 05:20
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
Российская газета 04:24
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:00
Здоровье
Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин
Оказалось, что самым опасным возрастом у мужчин является период жизни после 40-летнего рубежа.
ToDay News Ufa 00:04
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Авто
Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России
Автоновости дня 05:25
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда вчера в 17:57
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Щербаком
Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.
Чемпионат 05:01
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Кино
Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»
Дни24 вчера в 06:24
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
РИА Новости 03:37
Экономика
Греф: Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после того, как ЦБ уменьшил ключевую ставку, Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию.
Аргументы и Факты 10:11
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России
Ранее суд ЕАЭС вынес заключение о недопустимости количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств Союза, в национальных спортивных соревнования.
РИА Новости 09:40
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем
В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.
RT на русском 03:41
Происшествия
ФСБ задержала директора физического института РАН
Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
Lenta.ru вчера в 11:02
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Космос
Далекий квазар рассказал о первых звездах во Вселенной
Наблюдая за квазаром в ранней Вселенной, астрономы обнаружили одно из самых удаленных от нас газовых облаков, которое показало удивительно современный химический состав, говорящий о том, что первые звезды в истории космоса начали формироваться очень быстро после Большого взрыва.
Ин-спейс.ру 05:00
Происшествия
Из-за прорыва трубы с кипятком в Купчино пострадал пожилой мужчина UPD
UPD 17:52: Следователи начали проверку по факту инцидента и причинения вреда здоровью мужчины.
Диалог 09:27
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Фирма Dartz кардинально доработала Hummer H2.
32CARS.ru 09:01