Коронавирус
RT на русскомПутин допустил возможность сокращения добычи нефти
Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия.
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с чего всё началось
Россия готова объединить усилия и вместе с другими странами сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр. в сутки, заявил президент Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, во время совещания с главами российских нефтяных компаний, проходившем в режиме видеоконференции.РБКвчера в 12:37
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Энергетика
Трамп заявил об отсутствии обязательств у США сокращать добычу нефти
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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
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Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
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Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Общество
Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
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Авто
В России автомобили Kia получили новую футбольную спецверсию
Общество
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Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Экономика
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Министр отметил, что эта мера «очень дорогая», но уже разработанных мер поддержки экономики недостаточно.
Экономика
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Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
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По информации штаба, в Мурманской области всего подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан из больницы.
Киберспорт
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Здоровье
Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.
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Самойлова нуждается в помощи психолога из-за развода с Джиганом
Оксана Самойлова обратилась за помощью к психологу на фоне бракоразводного процесса с рэпером Джиганом.
Общество
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Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
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Губернатор Астраханской области выпустил обращение к жителям региона
Итоги первой карантинной недели подвел в своем обращении к жителям Астрахани губернатор Игорь Бабушкин, его обращение 4 апреля опубликовано на сайте телеканала «Астрахань 24».
Армия и оружие
Крупные потери среди турецких военных в САР бьют по репутации Эрдогана
Обозреватель "КП" считает, что смерти турецких солдат являются сильным идеологическим оружием и, чем больше будет потерь, тем сильнее "оружие" ударит по репутации Эрдогана.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Общество
Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима самоизоляции
Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима повышенной готовности, согласно указу, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным.