с чего всё началось

Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия.

Энергетика Трамп заявил об отсутствии обязательств у США сокращать добычу нефти Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, на брифинге в Белом доме президент США заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн баррелей в сутки.

Наука У кошек в Ухане обнаружили антитела к коронавирусу Ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета выявили у 15 процентов исследованных ими кошек в Ухане антитела к коронавирусной инфекции.

Футбол Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.

Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.

Общество Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Происшествия В Мурманской области подтвердили заражение коронавирусом у ребенка По информации штаба, в Мурманской области всего подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан из больницы.

Здоровье Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.

Общество Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса "Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.