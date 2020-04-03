с чего всё началось

Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия.

Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.

Общество Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Энергетика Срочное спасение нефти отложили Срочное спасение нефти отложили — мировые экспортеры сырья отменили встречу в понедельник, 6 апреля.

Энергетика Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр. в сутки, передает Reuters.

Авто Появились изображения преемника легендарной «Нивы» Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Общество Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.

Общество В Нью-Йорке врачам придется носить мусорные мешки вместо халатов Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.

Общество Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Гаджеты Microsoft выпустит обновление для Windows 10 для слабых компьютеров Американская корпорация Microsoft готовит обновление для ОС Windows 10, которое снизит количество занимаемой файлами оперативной памяти и нагрузку на процессор, ее можно использовать на слабых ПК.

Общество Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

Происшествия В Мурманской области подтвердили заражение коронавирусом у ребенка По информации штаба, в Мурманской области всего подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан из больницы.