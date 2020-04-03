с чего всё началось

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".

Общество Ни один прогноз по коронавирусу не подтвердился, заявила Голикова Ни один прогноз по заболеваемости коронавирусом не подтвердился, ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер для купирования заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Происшествия В подмосковном дачном доме произошел взрыв газа В дачном доме в Серпуховском районе Подмосковья произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Общество В «Векторе» рассказали об исследованиях вакцины против коронавируса Прототипы вакцины от коронавируса проходят исследования на мышах и хорьках, а также низших приматах, испытания на людях начнутся в июне, рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Спорт Главный тренер сборной России заражен коронавирусом Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.

Общество Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев Накануне сообщалось, что с четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.

Наука У кошек в Ухане обнаружили коронавирус Специалисты исследовали образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки.

Общество Московские власти рассказали о системе контроля режима самоизоляции Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдению домашнего режима, рассказал министр столичного правительства, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Общество За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.

Политика Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".

Экономика Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.

Общество В Китае почтили память жертв коронавируса В десять утра по местному времени (5:00 мск) после сигнала воздушной тревоги вся страна почтила память погибших тремя минутами молчания.

Общество Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+ Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Политика Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску Как сообщает РИА «Новости», Трамп отметил, что чувствует себя хорошо, но, по его словам «это не для него» — сидеть в Овальном кабинете за великим столом «Резолют» в маске, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, королев.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Здоровье Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.