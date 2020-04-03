Коронавирус
РИА НовостиПутин допустил возможность сокращения нефтедобычи
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
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с чего всё началось
Россия готова объединить усилия и вместе с другими странами сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр. в сутки, заявил президент Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, во время совещания с главами российских нефтяных компаний, проходившем в режиме видеоконференции.РБКвчера в 12:37
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