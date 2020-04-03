с чего всё началось

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".

Происшествия Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.

Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Общество В Северной Осетии продлили режим самоизоляции Согласно указу главы Северной Осетии, сроки основных ограничений, касающихся массовых мероприятий, посещения общественных мест, продлены до 19 апреля.

Общество Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.

Общество Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса "Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.

Общество Беременная невеста Джонсона пожаловалась на симптомы коронавируса Сам британский премьер уже на протяжении недели находится в самоизоляции в связи с заражением коронавирусной инфекцией.

Общество Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Футбол Слуцкий объяснил, почему Дзюба не уехал из РПЛ Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время прямого эфира в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном рассказал, почему российским игрокам непросто перейти в клуб из европейского чемпионата.

Общество Минпромторг предлагает открыть строительные магазины Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Общество Салоны оптики в Москве продолжат работу В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Авто «Автостат» выбрал лучший автомобиль для покупки в кризис Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов рассказал, что в сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для покупки станет автомобиль среднего класса, которые изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и относительно дешевые в содержании.

Общество В интернет попали тысячи записей видеозвонков Zoom Тысячи частных видеозвонков Zoom оказались в свободном доступе на видеохостингах YouTube и Vimeo. Об этом сообщает The Washington Post.