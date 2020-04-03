Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин допустил возможность сокращения нефтедобычи

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
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с чего всё началось
Россия готова объединить усилия и вместе с другими странами сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр. в сутки, заявил
 президент Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, во время совещания с главами российских нефтяных компаний, проходившем в режиме видеоконференции.
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Аналитики: Россия сокращает добычу нефти, чтобы успокоить мир

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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
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