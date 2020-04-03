Коронавирус
Газета.RuПутин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что необходимый объем сокращения составляет 10 млн б/с.
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с чего всё началось
Россия готова объединить усилия и вместе с другими странами сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр. в сутки, заявил президент Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, во время совещания с главами российских нефтяных компаний, проходившем в режиме видеоконференции.РБКвчера в 12:37
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