с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что необходимый объем сокращения составляет 10 млн б/с.

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

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