Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что необходимый объем сокращения составляет 10 млн б/с.
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с чего всё началось
Россия готова объединить усилия и вместе с другими странами сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр. в сутки, заявил
 президент Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, во время совещания с главами российских нефтяных компаний, проходившем в режиме видеоконференции.
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РБКвчера в 18:05

WSJ: Россия может сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

ТАССвчера в 15:05
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Общество

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Россияне после праздников в феврале и марте воспользовались тем, что туры за рубеж подешевели, и уехали, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок в период пандемии коронавирусной инфекции.
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Профиль вчера в 15:33
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Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

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Общество

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Деловое.ТВ 08:02
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
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Жители Земли смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу

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В Китае почтили память умерших от коронавируса

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Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
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Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

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