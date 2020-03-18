Экономика
ИзвестияПутин допустил выделение средств ФНБ на поддержку россиян
Поддержка ряда категорий россиян может быть осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такую вероятность допустил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, фрагмент которого опубликован в среду, 18 марта.
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Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.ТАСС02:36
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