Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.

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Поддержка ряда категорий россиян может быть осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такую вероятность допустил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, фрагмент которого опубликован в среду, 18 марта.

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