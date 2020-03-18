Экономика

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Поддержка ряда категорий россиян может быть осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такую вероятность допустил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, фрагмент которого опубликован в среду, 18 марта.
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с чего всё началось

Путин не исключил, что средства ФНБ могут направить на поддержку ряда категорий граждан

Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.
ТАСС02:36

Подробнее о событии

Путин допустил, что средства ФНБ могут направить на поддержку некоторых категорий граждан

Коммерсантъ03:18

Путин не исключил, что средства ФНБ могут потратить на граждан

Московский Комсомолец02:45

Путин: ФНБ может финансово поддержать определенные группы граждан

Газета.Ru02:51

Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

РБК02:48

Путин сообщил о планах по расходованию средств ФНБ

Взгляд.ру03:04

Путин: Средства ФНБ могут направить на поддержку ряда групп населения

РЕН ТВ02:38

Путин не исключил, что средства ФНБ могут направить на поддержку ряда категорий граждан

ТАСС02:36
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Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
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Валенса назвал присутствие американских войск в Польше бессмысленным

Присутствие американских войск в Польше бессмысленно с военной точки зрения, считает экс-президент страны Лех Валенса.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru вчера в 10:46
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"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
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Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

Состояние географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось.
РИА Новости 00:13
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В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
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Google Translate научился переводить речь «на лету»

Несколько месяцев назад Google впервые представила функцию Continuous Translation, которая позволяла распознавать речь и переводить её «на лету».
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Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США

Доклад содержит сведения о 96 ветеранах Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.
РИА Новости 16 марта в 08:01
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Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов сообщил, что сейчас в мире циркулирует несколько разновидностей коронавируса.
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Суд отправил екатеринбургского депутата в колонию

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Физик раскрыл тайну расширения Вселенной

Профессор Женевского университета (UNIGE) Лукас Ломбрайзер выдвинул гипотезу, объясняющую скорость расширения Вселенной, сообщает портал Phys.org.
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Компания Apple выпустит 2 бюджетных смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Компания Apple занимается созданием новых бюджетных смартфонов.
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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной

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Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
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Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
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Экономика

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Как отметил Силуанов, ситуация в экономике РФ развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
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Дипломаты призывают россиян покинуть Турцию

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Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

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СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

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В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях

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Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
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Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
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Заразившаяся коронавирусом актриса Ольга Куриленко в Instagram рассказала, что ей отказали в госпитализации из-за перегруженности лондонских больниц.
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