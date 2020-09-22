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BFM.ru
BFM.ru

Путин досрочно отправил в отставку белгородского губернатора Савченко

Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области Евгения Савченко. На сайте Кремля отмечается, что Савченко уходит по собственному желанию.В источнике
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Российская газета

Ушел в сенаторы

Российская газета11:50
Интерфакс

Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора

Интерфакс05:03
Коммерсантъ

Президент принял отставку Евгения Савченко, а облдума делегировала его в Совфед

Коммерсантъ09:46
РБК

Последний ельцинский губернатор нашел «поле деятельности» после отставки

РБК07:40
БелПресса

3,5 минуты Евгения Савченко. Как губернатор Белгородской области покинул свой пост

БелПресса06:45
Белгородские новости

Евгений Савченко избран сенатором РФ от Белгородской области

Белгородские новости05:06
Бел.Ру

Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Белгородской области

Бел.Ру11:04

Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре, о внешней разведке и о безопасности во исполнение поправок к Конституции РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.
Lenta.ru13:30
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Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год

Циркуляцию коронавируса в России удастся прекратить к ноябрю следующего года в случае, если будет достигнут запланированный уровень вакцинации 70-80% населения России, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфакс05:49
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В Госдуме назвали разницу в выступлениях Путина и Трампа в ООН

В выступлениях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Генассамблее ООН были существенные отличия: российский лидер говорил о важности укрепления организации для мира и безопасности, а американский коллега акцент сделал на критике Китая и важности НАТО.
БИЗНЕС Online13:20

«Жемчужный прапорщик» Вадим Бойко отправлен под домашний арест

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Вадима Бойко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ ( применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ Санкт-Петербург14:09
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Путин осудил попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны

Ранее Владимир Путин, комментируя попытки переписать историю Второй мировой войны, заявил, что мы никому ничего не должны доказывать, однако нужно сделать всё, чтобы правда не забывалась.
Парламентская газета12:08
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Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекеров05:47

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости13:18
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Эксперт Минздрава объяснила, почему мужчины живут меньше женщин

Продолжительность жизни женщин и мужчин растет, но сохраняется разница в 10 лет, причиной являются факторы риска, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
РИА Новости13:12
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В Кирове начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса

Наш город вошёл в тройку экспериментальных научных площадок наряду с Санкт-Петербургом и Новосибирском Напомним, в федеральном научном центре имени М. П. Чумакова РАН разработана новая вакцина против COVID-19.
Московский Комсомолец Киров10:57
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