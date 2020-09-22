Путин досрочно отправил в отставку белгородского губернатора Савченко
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Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области Евгения Савченко. На сайте Кремля отмечается, что Савченко уходит по собственному желанию.В источнике
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