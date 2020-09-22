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BFM.ru
BFM.ru

Путин досрочно отправил в отставку белгородского губернатора Савченко

Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области Евгения Савченко. На сайте Кремля отмечается, что Савченко уходит по собственному желанию.В источнике
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Российская газета

Ушел в сенаторы

Российская газета11:50
Бел.Ру

Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Белгородской области

Бел.Ру11:04
РБК

Последний ельцинский губернатор нашел «поле деятельности» после отставки

РБК07:40
Коммерсантъ

Президент принял отставку Евгения Савченко, а облдума делегировала его в Совфед

Коммерсантъ09:46
БелПресса

3,5 минуты Евгения Савченко. Как губернатор Белгородской области покинул свой пост

БелПресса06:45
Белгородские новости

Евгений Савченко избран сенатором РФ от Белгородской области

Белгородские новости05:06
Интерфакс

Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора

Интерфакс05:03

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным
Lenta.ru12:57
40

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
842

На референдуме в Италии поддержали сокращение числа парламентариев

20 и 21 сентября в Италии прошел референдум, по итогам которого более шестидесяти процентов проголосовавших граждан страны выступили за сокращение числа парламентариев на треть.
Страна Советов on-lineвчера в 13:01
2

Рар объяснил, почему Германия не введет жесткие санкции против РФ

Политолог Александр Рар указал на экономические и политические последствия, которые грозят Германии, если она примет решение о введении серьезных санкций против России, связанных с реализацией проекта "Северный поток — 2".
ФАН11:43
7

Воронежец пытался заживо сжечь годовалую дочь после ссоры с женой

По версии следствия, днем 18 сентября 35-летний житель Советского района после ссоры с супругой взял своего ребенка на руки, принес в гараж возле частного дома семьи, посадил малышку на заднее сиденье автомобиля, затем облил машину бензином и поджег.
РИА Воронеж06:16
36

Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00