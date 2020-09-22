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Российская газета
Российская газета

Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий белгородского губернатора Евгения Савченко. Документ опубликован на сайте Кремля. Напомним, что Савченко заявил о своей отставке 17 сентября.В источнике
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Коммерсантъ

Президент принял отставку Евгения Савченко, а облдума делегировала его в Совфед

Коммерсантъ09:46
РБК

Последний ельцинский губернатор нашел «поле деятельности» после отставки

РБК07:40
Белгородские новости

Евгений Савченко избран сенатором РФ от Белгородской области

Белгородские новости05:06
БелПресса

3,5 минуты Евгения Савченко. Как губернатор Белгородской области покинул свой пост

БелПресса06:45
Бел.Ру

Савченко: За все годы работы я ни разу не отступил от данных в 1993 году обещаний

Бел.Ру05:41
Интерфакс

Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора

Интерфакс05:03
Go31.ru

Кремль принял отставку белгородского губернатора

Go31.ru05:21

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии
Известия09:24
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Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.ру09:08
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