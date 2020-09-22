Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора
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Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий белгородского губернатора Евгения Савченко. Документ опубликован на сайте Кремля. Напомним, что Савченко заявил о своей отставке 17 сентября.В источнике
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