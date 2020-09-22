Повышение Мирового океана к 2100 году составит 38 см

Если темпы выбросов парниковых газов не снизятся, уровень Мирового океана к 2100 году поднимется на 38 см. Таковы результаты исследования, проведенного группой из более чем 60 ученых, сообщает Live Science.