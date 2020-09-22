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Российская газета
Российская газета

Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий белгородского губернатора Евгения Савченко. Документ опубликован на сайте Кремля. Напомним, что Савченко заявил о своей отставке 17 сентября.В источнике
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RT на русском

Путин принял отставку губернатора Белгородской области

RT на русском05:10
Коммерсантъ

Президент принял отставку Евгения Савченко, а облдума делегировала его в Совфед

Коммерсантъ09:46
РБК

Последний ельцинский губернатор нашел «поле деятельности» после отставки

РБК07:40
БелПресса

3,5 минуты Евгения Савченко. Как губернатор Белгородской области покинул свой пост

БелПресса06:45
Бел.Ру

Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Белгородской области

Бел.Ру11:04
Белгородские новости

Евгений Савченко избран сенатором РФ от Белгородской области

Белгородские новости05:06
Интерфакс

Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора

Интерфакс05:03

Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфакс06:56

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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«Локомотив» не сыграет против «Куньлуня» в КХЛ из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубами «Локомотив» (Ярославль) и «Куньлунь» (Пекин) не состоится, российская команда не поедет на встречу, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты10:17

Рестайлинговый BMW X7 получит необычные фары

Главной особенностью прототипа кроссовера стали необычные передние фары, которые, судя по снимкам, будут расположены гораздо ниже, чем те, которыми оснащается нынешний вседорожник.
Motor06:52
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Экс-главе УМВД Екатеринбурга предъявили обвинение

Бывшему начальнику УМВД РФ по Екатеринбургу генерал-майору Игорю Трифонову предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение лицом взятки в особо крупном размере с использованием должностных полномочий»), пишет Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
РБК Екатеринбургвчера в 08:09
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