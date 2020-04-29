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Вести.RuВести.RuПутин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".
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Владимир Путин
В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы.
— Владимир ПутинРИА Новости 07:26

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