В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы.

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

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Религия Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». 228

Общество Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 1,6K

Политика Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома» Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта. 615

Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 61

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом. 49

Общество В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 19

Общество Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru. 9

Политика Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии. 40

Политика В России продлили запрет на въезд иностранцев С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства. 99

Общество Куйвашев утвердил форму «пропуска» на время майских праздников Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил форму справки, которая разрешает гражданам ездить на работу во время майских праздников. 4

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 238

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. 730

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 13

Общество ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. 24