Коронавирус
Вести.RuПутин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями
Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".
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В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы.
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Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май
На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Политика
Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома»
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.
RT на русском 06:30
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:35
Общество
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Общество
Куйвашев утвердил форму «пропуска» на время майских праздников
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил форму справки, которая разрешает гражданам ездить на работу во время майских праздников.
Политсовет 08:10
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа.
РИА Новости 05:47
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 04:34
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Политика
Мишустин поручил подготовить план по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин накануне попросил правительство начать совместно с регионами и бизнесом подготовку «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».
РБК 07:48
Политика
СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной
Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
ТАСС 07:19
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53