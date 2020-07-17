Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Фургала

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:48

Подробнее о событии

В Кремле заявили об отсутствии решения об отставке Фургала

РБК06:53

Песков: решение об отставке Фургала пока не принято

Газета.Ru05:56

Песков рассказал о ситуации с руководством Хабаровским краем

Известия06:08

В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

RT на русском05:57

Песков уточнил, чем будет руководствоваться Путин при выборе врио главы Хабаровского края

ТАСС06:33

Путин пока не принял решение об отставке Фургала

Коммерсантъ05:54

В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Фургала

РИА Новости05:48
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
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В Челнах женщина перевела более $100 тыс. мошенникам за электромобиль

Женщина связалась с продавцом и перевела ему на счет более $100 тысяч (около 7,1 млн рублей).
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Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в твиттере объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
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Стал известен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

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Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
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Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

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Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит

Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

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РБК вчера в 22:51
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Мурашко оценил помощь пациентам с COVID-19 в Свердловской области

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В РПЦ выразили сожаление из-за изменения статуса собора Святой Софии

«Священный синод Русской православной церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины», - сказано в сообщении.
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В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
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Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
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Происшествия

СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала

Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
РАПСИ вчера в 11:23
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Происшествия

В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили

Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
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Общество

В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете

Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете.
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Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
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Гаджеты

Опубликован рейтинг наиболее склонных к перегреву смартфонов

Создатели китайского бенчмарка Master Lu назвали наиболее склонные к перегреву смартфоны.
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Шоу-бизнес

Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
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Общество

Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
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Армия и оружие

«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения

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Футбол

Комитет по этике РФС оштрафовал Карпина и Кикнадзе

Комитет по этике РФС оштрафовал гендиректора "Локомотива" Василия Кикнадзе и главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
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Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Семьям с ребенком до трех лет полагается выплата в размере 15 000 рублей, средства будут начислены за три месяца.
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Приморским СМИ велели пугать жителей, чтобы они не выходили на митинги

Власти Приморья разослали местным СМИ техническое задание по отработке темы организации несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
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