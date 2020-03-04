2 марта власти подтвердили первый случай завоза коронавируса COVID-19 в Москву. Заболел молодой житель столицы, побывавший в Италии. Его госпитализировали, его непосредственное окружение и пассажиров того же рейса наблюдают врачи и пока ни у кого заражения не обнаружили.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

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