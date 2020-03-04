Политика
RT на русскомПутин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
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с чего всё началось
2 марта власти подтвердили первый случай завоза коронавируса COVID-19 в Москву. Заболел молодой житель столицы, побывавший в Италии. Его госпитализировали, его непосредственное окружение и пассажиров того же рейса наблюдают врачи и пока ни у кого заражения не обнаружили.Интерфакс06:41
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Путин рассказал об источнике фейковой информации о коронавирусе в России
Национальная служба новостей06:11
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Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Кино
Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение
Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Путин может подписать поправки к Конституции 18 марта
Пакет изменений в Конституцию РФ планируют передать президенту Владимиру Путину на подпись 18 марта.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Музыка
Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»
Технологии
В Японии представили кровать специально для геймеров
Компания Bauhutte в целом занимается исключительно мебелью для геймеров.
Авто
Skoda презентовала обновленную Skoda Octavia RS iV
Только на электротяге запас хода составит 60 км. «Заряженная» Skoda Octavia RS разгонится до первой сотни за 7,3 секунды, тогда как показатель предшественника был 6,8 секунды.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Армия и оружие
МиГ-29 и МиГ-35 получат интеллектуальную систему защиты от перегрузок
Пресс-служба российской самолетостроительноой корпорации «МиГ» (входит в ОАК) сообщила о создании интеллектуальной системы защиты от превышения предельных перегрузок, которая будет внедрена на МиГ-29 и МиГ-35.
Футбол
Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России
Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
Общество
Group-IB обнаружила новые фейки о коронавирусе в России
Новые фейковые сообщения о распространении коронавируса нового типа в России обнаружены за прошедшие сутки, заявили в международной компании Group-IB.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Происшествия
СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»
О возбуждении уголовного дела по статье убийство Следственное управление СК России по Пензенской области сообщило 27 февраля 2020 года.
Культура
В Челябинске пройдет фестиваль «Культурный код»
За Челябинск отдали голоса более 141 тыс. человек или 23,8% всех проголосовавших, за Татарстан – 138 тыс. или 23,4%, за Ставропольский край – 136 тыс. или 23% Всего на проведение фестиваля «Культурный код» претендовали шесть российских регионов: Нижний Новгород, Татарстан, Удмуртия, Ставрополье, Ленинградская и Челябинская области.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Общество
В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Происшествия
Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Политика
Украина обсуждает экспорт электроэнергии в Россию и Белоруссию
Украинская сторона обсуждает возможности экспорта электроэнергии в Россию и Белоруссию, однако прогресс по данному вопросу отсутствует, заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью УНИАН.
Здоровье
Матери больных муковисцидозом детей вышли на пикет в центре Йошкар-Олы
Утром 4 марта в центре Йошкар-Олы на площади Оболенского-Ноготкова матери детей больных муковисцидозом провели серию пикетов с требованием обеспечить их качественными лекарствами.
Единоборства
Александр Емельяненко упрекнул Канделаки в незнании бойцовского мира
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал заявление генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки о его взаимоотношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Армия и оружие
Британский спецназ прибыл в Белоруссию
Экономика
Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении кабмином у Центробанка пакета акций Сбербанка.
Армия и оружие
Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.