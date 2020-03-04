Политика

RT на русскомRT на русскомПутин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
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с чего всё началось

Установлены предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

2 марта власти подтвердили первый случай завоза коронавируса COVID-19 в Москву. Заболел молодой житель столицы, побывавший в Италии. Его госпитализировали, его непосредственное окружение и пассажиров того же рейса наблюдают врачи и пока ни у кого заражения не обнаружили.
Интерфакс06:41

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Путин сообщил о докладах ФСБ о вбросах фейков о вирусе из-за границы

РБК06:50

Путин назвал источник фейков о коронавирусе

Газета.Ru07:13

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

RT на русском05:58

ФСБ сообщила Путину об иностранном происхождении фейков про коронавирус

Интерфакс06:04

Путин: основная часть вбросов о распространении коронавируса в России идет из-за границы

ТАСС06:03

Путин рассказал об источнике фейковой информации о коронавирусе в России

Национальная служба новостей06:11

Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу

РИА Новости05:54
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Жириновский станцевал под трек Little Big

РИА Новости 06:42
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Госпитализирована актриса Инна Макарова

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В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
REGNUM 08:18
Общество

РБК: в «Газпроме» отменили зарубежные командировки из-за коронавируса

В «Газпроме» с понедельника, 2 марта, отменены зарубежные командировки, за исключением особо важных, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:37
Армия и оружие

Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции

Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
RT на русском 08:36
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Экономика

ФРС США понизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США на состоявшемся сегодня внеочередном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на фоне распространения коронавируса.
Вестник Кавказа вчера в 10:25
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra провалил тест на прочность

Моя Москва.онлайн 08:44
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Шоу-бизнес

Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Политика

Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 04:29
Общество

Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
Коммерсантъ 06:53
Технологии

Microsoft показал новое меню «Пуск» для Windows 10

ITZine.ru 00:24
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Общество

В РПЦ заявили о бесполезности школьного образования для девочек

Протоиерей поддержал решение женщины, сказав, что важнее научить девочку ухаживать за ребенком, а не заново учиться писать и читать.
Lenta.ru 08:36
Кино

Киану Ривз может вернуться к роли Константина в киновселенной DC

HotGeo 00:22
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Футбол

Президент «Урала» прокомментировал перенос игры против «Шинника»

Ранее сообщалось о том, что матч "Шинник" — "Урал" перенесен из-за состояния поля в Ярославле.
Газета.Ru 08:37
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
Армия и оружие

Новую систему дистанционного минирования покажут на параде Победы в Москве

Вечерняя Москва вчера в 14:14
Происшествия

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Культура

Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко

Live24 02:49
Здоровье

В Госдуму внесен закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин внес в Госдуму законопроект о запрете повышать цены на медикаменты и медицинские изделия в разгар эпидемий.
Волгоградская правда вчера в 13:46
Общество

Администрация пензенского университета составила признаки деструктивного поведения студентов

В методичке говорится, что угрозу представляют те учащиеся, кто носит одежду с агрессивными надписями, у них может быть пирсинг в ушах и на лице и они большую часть времени ходят в наушниках, - пишет интернет-издание 7х7.
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Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Piter.tv 01:23
Общество

В России хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

В Госдуме доработали законопроект, в рамках которого могут запретить торговлю алкоголем в заведениях, расположенных в жилых домах.
Газета.Ru вчера в 19:41
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:09
Общество

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 02 марта в 18:24
Армия и оружие

СКР заочно предъявил обвинение ещё одному командиру ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заочные обвинения за преступления в Донбассе были предъявлены командиру 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерию Гудзю и командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка воздушного командования «Центр» ВСУ подполковнику Николаю Маломену.
REGNUM 08:03
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