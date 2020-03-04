Политика
RT на русскомПутин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
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с чего всё началось
2 марта власти подтвердили первый случай завоза коронавируса COVID-19 в Москву. Заболел молодой житель столицы, побывавший в Италии. Его госпитализировали, его непосредственное окружение и пассажиров того же рейса наблюдают врачи и пока ни у кого заражения не обнаружили.Интерфакс06:41
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Путин рассказал об источнике фейковой информации о коронавирусе в России
Национальная служба новостей06:11
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Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Общество
В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
Общество
РБК: в «Газпроме» отменили зарубежные командировки из-за коронавируса
В «Газпроме» с понедельника, 2 марта, отменены зарубежные командировки, за исключением особо важных, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции
Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Экономика
ФРС США понизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США на состоявшемся сегодня внеочередном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на фоне распространения коронавируса.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra провалил тест на прочность
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Политика
Песков рассказал о защите Путина от коронавируса
Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек
Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
Технологии
Microsoft показал новое меню «Пуск» для Windows 10
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В РПЦ заявили о бесполезности школьного образования для девочек
Протоиерей поддержал решение женщины, сказав, что важнее научить девочку ухаживать за ребенком, а не заново учиться писать и читать.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Футбол
Президент «Урала» прокомментировал перенос игры против «Шинника»
Ранее сообщалось о том, что матч "Шинник" — "Урал" перенесен из-за состояния поля в Ярославле.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
Армия и оружие
Новую систему дистанционного минирования покажут на параде Победы в Москве
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Здоровье
В Госдуму внесен закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин внес в Госдуму законопроект о запрете повышать цены на медикаменты и медицинские изделия в разгар эпидемий.
Общество
Администрация пензенского университета составила признаки деструктивного поведения студентов
В методичке говорится, что угрозу представляют те учащиеся, кто носит одежду с агрессивными надписями, у них может быть пирсинг в ушах и на лице и они большую часть времени ходят в наушниках, - пишет интернет-издание 7х7.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Общество
В России хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
В Госдуме доработали законопроект, в рамках которого могут запретить торговлю алкоголем в заведениях, расположенных в жилых домах.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Общество
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Армия и оружие
СКР заочно предъявил обвинение ещё одному командиру ВСУ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заочные обвинения за преступления в Донбассе были предъявлены командиру 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерию Гудзю и командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка воздушного командования «Центр» ВСУ подполковнику Николаю Маломену.