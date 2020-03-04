Политика
RT на русскомПутин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
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с чего всё началось
2 марта власти подтвердили первый случай завоза коронавируса COVID-19 в Москву. Заболел молодой житель столицы, побывавший в Италии. Его госпитализировали, его непосредственное окружение и пассажиров того же рейса наблюдают врачи и пока ни у кого заражения не обнаружили.Интерфакс06:41
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Армия и оружие
Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.
Футбол
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России
Футболисты Никола Влашич и Федор Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России со "Спартаком", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
Политика
Кандидат в премьеры Украины назвал приоритеты правительства
Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что главным в работе нового правительства должно быть укрепление национальной обороны, завершение войны в Донбассе и «возвращение Крыма».
Шоу-бизнес
Шубская и Овечкин рассекретили пол будущего ребенка
На днях стало известно, что пара ждет второго ребенка, и пользователи соцсетей наперебой строили предположения относительно пола будущего малыша.
Армия и оружие
Асад заявил, что Сирия не совершала враждебных действий против Турции
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, и нынешние разногласия между странами «нелогичны».
Политика
Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Авто
Volkswagen ID.4 станет первым кроссовером марки на батарейках
Фото: Volkswagen Сообщается, что новинка сможет проехать около 500 километров на одном заряде.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Политика
Рада отправила в отставку Гончарука с должности премьер-министра
Большинство депутатов в Верховной Раде Украины отправили в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Армия и оружие
Подлодку «Князь Владимир» могут передать флоту до 9 мая
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" может быть передан ВМФ России до 9 мая, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
Кино
Жены звезд «Сверхъестественного» встретятся в новом эпизоде сериала
Создатели сериала «Сверхъестественное» анонсировали возвращение к своим гостевым ролям жен исполнителей главных ролей Женевьев Падалеки и Дэннил Эклс.
Политика
Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны
Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны в Верховную раду.
Экономика
Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении приняли закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для реализации социальных инициатив президента России.
Происшествия
Тверской суд отправил бывшего замминистра в колонию
Как сообщили 4 марта в СКР, суд назначил бывшему замминистра экономразвития Тверской области наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Экономика
Из-за коронавируса россияне стали чаще покупать валюту
Спрос на иностранную валюту в России в феврале текущего года вырос, на доллары — 19 процентов, на евро — 7 процентов по сравнению с февралём 2019 года, свидетельствует данные банка „Русский Стандарт“.
Авто
В Узбекистане Volkswagen начнет выпускать машины
В будущем марка допускает возможность локализации в Узбекистане и иных моделей собственного модельного ряда.
Экономика
Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей
Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Шоу-бизнес
Алексей Панин рассказал, куда переезжает из России
Актёр Алексей Панин рассказал, что намерен переехать жить в Испанию.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.