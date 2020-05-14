Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин: глава Минобрнауки переболел коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков переболел коронавирусом. Об этом он заявил в ходе совещания, трансляцию которого ведет канал "Россия 24".
Читать в источнике
Комментировать445

Подробнее о событии

Министр образования Фальков переболел коронавирусом

Интерфакс08:35

Министр науки и высшего образования Фальков переболел коронавирусом

ТАСС08:29

Путин сообщил, что глава Минобрнауки переболел коронавирусом

Коммерсантъ08:11

Министр образования Фальков переболел коронавирусом

РБК08:12

Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом

Комсомольская правда08:11

Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом

РИА Новости08:11

Министр образования России Фальков переболел коронавирусом

Известия08:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 11:12, Ашберн
Кино

«Новые мутанты» выйдут 28 августа

КиноПоиск вчера в 14:07
12
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Сёмина

Москва, 14 мая 2020, 17:04 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина, его место занял 40-летний Марко Николич, информирует официальный сайт клуба.
REGNUM 10:04
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,3K
Единоборства

Джон Джонс, Кормье, Рейес и Нганну оценили бой Смита и Тейшейры

Два бойца топ-10 полутяжелой весовой категории Энтони Смит (#4) и Гловер Тейшейра (#8) довели бой до пятого раунда на турнире UFC в Джексонвилле 13 мая.
Allboxing.ru 00:48
2
Хоккей

Большой скандал на ЧМ на глазах у Знарка. На лёд летели бутылки и монеты

Чемпионат вчера в 10:40
Происшествия

В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя

Вести.Ru вчера в 15:58
131
Фигурное катание

Тарасова о тренерской работе: меня никто не слышит

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.
RT на русском вчера в 04:39
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
111
Фигурное катание

Загитова и Глейхенгауз проведут онлайн-тренировку

RT на русском вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
115
Спорт

Мария Ласицкене отправила заявку на получение нейтрального статуса

РИА Новости 08:02
Общество

Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок

"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Инфорос вчера в 07:02
1,2K
Общество

Как оформить единовременную выплату на детей, рассказали москвичам

Выплата денежных средств начнется с 1 июня и продлится до 1 октября 2020 года.
Live24 вчера в 03:43
Культура

Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру вчера в 10:37
10
Политика

Вакцину от коронавируса разработают в России ближе к сентябрю

Специалисты-разработчики российских научных лабораторий планируют к июню текущего года завершить исследование вакцины от коронавируса, чтобы к сентябрю осуществить её регистрацию для применения.
ИА Новороссия 09:50
234
Происшествия

В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки

РИА Новости 07:45
78
Авто

Опубликована информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года

Два года назад стало известно, что до 2028 года концерн "АвтоВАЗ" планирует наладить выпуск 26 новых моделей авто.
Новые автомобили 10:46
10
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
3,7K
Хоккей

Защитник «Салавата» перешел в «Трактор»

В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ игрок принял участие в 44 играх в составе «Тороса» и набрал семь (1+6) очков при показателе полезности +4. В семи матчах плей-офф Рубинчик отметился одной результативной передачей.
Горобзор.ру 10:05
Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
212
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
981
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
1,5K
Автоспорт

«Феррари» объявила о контракте с Сайнсом

Команда «Формулы-1» «Феррари» объявила о подписании контракта с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом.
Матч ТВ 05:49
Происшествия

Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге

Более 50 мигрантов собрались утром 13 мая у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, чтобы добиться информации о вывозных рейсах на родину.
Известия вчера в 08:31
164
Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 12 мая в 09:22
3
Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
2
Гаджеты

У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Astera 03:44
5
Единоборства

Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова

Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59
12
Общество

Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
31
Культура

Сериал «Нормальные люди» ставит рекорды по просмотрам

Иногда случается неожиданное: экранизация романа молодой ирландской писательницы Салли Руни "Нормальные люди" (Normal People) ставит рекорд за рекордом.
Российская газета вчера в 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Николаевич Фальков
Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 21 января 2020 года. Ректор Тюменского государственного университета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное