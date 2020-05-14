Коронавирус
Газета.RuПутин: глава Минобрнауки переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков переболел коронавирусом. Об этом он заявил в ходе совещания, трансляцию которого ведет канал "Россия 24".
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Кино
«Новые мутанты» выйдут 28 августа
КиноПоиск вчера в 14:07
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Сёмина
Москва, 14 мая 2020, 17:04 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина, его место занял 40-летний Марко Николич, информирует официальный сайт клуба.
REGNUM 10:04
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Единоборства
Джон Джонс, Кормье, Рейес и Нганну оценили бой Смита и Тейшейры
Два бойца топ-10 полутяжелой весовой категории Энтони Смит (#4) и Гловер Тейшейра (#8) довели бой до пятого раунда на турнире UFC в Джексонвилле 13 мая.
Allboxing.ru 00:48
Хоккей
Большой скандал на ЧМ на глазах у Знарка. На лёд летели бутылки и монеты
Чемпионат вчера в 10:40
Происшествия
В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя
Вести.Ru вчера в 15:58
Фигурное катание
Тарасова о тренерской работе: меня никто не слышит
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.
RT на русском вчера в 04:39
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Фигурное катание
Загитова и Глейхенгауз проведут онлайн-тренировку
RT на русском вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Общество
Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок
"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Инфорос вчера в 07:02
Общество
Как оформить единовременную выплату на детей, рассказали москвичам
Выплата денежных средств начнется с 1 июня и продлится до 1 октября 2020 года.
Live24 вчера в 03:43
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Политика
Вакцину от коронавируса разработают в России ближе к сентябрю
Специалисты-разработчики российских научных лабораторий планируют к июню текущего года завершить исследование вакцины от коронавируса, чтобы к сентябрю осуществить её регистрацию для применения.
ИА Новороссия 09:50
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Авто
Опубликована информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года
Два года назад стало известно, что до 2028 года концерн "АвтоВАЗ" планирует наладить выпуск 26 новых моделей авто.
Новые автомобили 10:46
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Хоккей
Защитник «Салавата» перешел в «Трактор»
В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ игрок принял участие в 44 играх в составе «Тороса» и набрал семь (1+6) очков при показателе полезности +4. В семи матчах плей-офф Рубинчик отметился одной результативной передачей.
Горобзор.ру 10:05
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Автоспорт
«Феррари» объявила о контракте с Сайнсом
Команда «Формулы-1» «Феррари» объявила о подписании контракта с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом.
Матч ТВ 05:49
Происшествия
Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге
Более 50 мигрантов собрались утром 13 мая у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, чтобы добиться информации о вывозных рейсах на родину.
Известия вчера в 08:31
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 12 мая в 09:22
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Единоборства
Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова
Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59
Общество
Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
Культура
Сериал «Нормальные люди» ставит рекорды по просмотрам
Иногда случается неожиданное: экранизация романа молодой ирландской писательницы Салли Руни "Нормальные люди" (Normal People) ставит рекорд за рекордом.
Российская газета вчера в 10:37