Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
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РИА Новостивчера в 06:15

Инфляция в РФ в начале 2020 года может опуститься до 3%

Российская газетавчера в 06:15

Путин: мы не боимся инфляции, но не хотим повышения цен

Комсомольская правдавчера в 06:06

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Интерфакс - Россиявчера в 06:00
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