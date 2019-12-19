Экономика
РИА НовостиПутин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью изданию Baza.
Политика
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта показала нового бойфренда
Иван Ургант, счастливый в браке с Натальей Кикнадзе, считает старшую дочь жены от первого брака Эрику – родной.
Происшествия
В больнице подмосковного Королева произошло возгорание
Возгорание произошло в одной из больниц подмосковного Королева.
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера
Певица Нюша в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказала, что однажды до нее домогался продюсер.
Происшествия
Восстановлена хронология атаки на Лубянке
Восстановлена хронология атаки жителя Подмосковья Евгения Манюрова на сотрудников ФСБ на Лубянке в Москве.
Армия и оружие
ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки
Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
Общество
На Украине полиция закрыла почти 5300 игорных заведений
Около 5300 незаконных игорных заведений закрыли на Украине правоохранительные органы 20 декабря, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Происшествия
Школьники жестоко избили одноклассника в Алтайском крае
В селе Поперечное одноклассники избили 15-летнего подростка. Об этом пишет портал «Катунь 24» со ссылкой на «Каменские известия».
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Футбол
«Хоффенхайм» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в бундеслиге
"Хоффенхайм" на своем поле одержал волевую победу над дортмундской "Боруссией" в 17-м туре чемпионата Германии по футболу.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Технологии
СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников
Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
Космос
Curiosity обнаружил в атмосфере Марса загадочную кислородную аномалию
Впервые за последнее время освоения астронавтами космоса ученым удалось выявить нестабильные колебания концентрации газов, появившихся в атмосфере над поверхностью марсианского кратера Гейл на планете Марс.
Экономика
Россия из-за плохого воздуха ежегодно теряет миллиарды рублей
Россия потеряла сотни миллиардов долларов из-за грязного воздуха, сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Стыковка американского корабля Starliner с Международной космической станцией отменена. Решение об этом приняли в NASA.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Шоу-бизнес
Беременная Эшли Грэм позировала обнаженной
Модель показала фолловерам бэкстейдж Уже в грядущем январе у 32-летней Эшли Грэм и видеооператора Джастина Эрвина должен родиться ребенок.
Общество
Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах
Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами, где зарегистрированы сотни самолетов российских авиакомпаний.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Авто
Представлен седан Hyundai Aura меньше и дешевле «Соляриса»
Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.