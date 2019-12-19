Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
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Путин назвал инфляцию 3,25% «очень хорошим показателем»

РБК07:46

Путин: инфляция в РФ в начале 2020 г вполне может опуститься до 3%

Интерфакс - Россия06:00

Инфляция может достичь 3% в начале 2020 года в России, предсказал Путин

Газета.Ru06:30

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

РИА Новости06:15

Инфляция в РФ в начале 2020 года может опуститься до 3%

Российская газета06:15

Путин: мы не боимся инфляции, но не хотим повышения цен

Комсомольская правда06:06

Путин заявил, что инфляция в России вполне может достичь 3% в начале 2020 года

ТАСС06:42
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
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Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.
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Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

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Администрация Ленобласти договорилась с представителями частного бизнеса о бесплатных прививках от кори для трудовых мигрантов.
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Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
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Ежегодная пресс-конференция Путина завершилась

В российской столице завершилась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
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РБК 11:45
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
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Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

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Политика

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Lenta.ru 04:57
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Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

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Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

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Политика

На YouTube пресс-конференция Путина набрала 37 тысяч дизлайков

Онлайн трансляция 15-й пресс-конференции президента России Владимир Путина началась 19 декабря в 12:00 и уже получила 37 тысяч дизлайков.
МР7.ру 06:57
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
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Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне

Генеральный директор Спартака Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
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Политика

Путин уверен, что Россия не движется в сторону закрытия Интернета

Россия не движется в сторону закрытия Интернета.
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«Автомобилист» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

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Овечкин стал третьим в списке 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ по версии ESPN

Американское издание ESPN составило список 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге.
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Путин объяснил, как повысить зарплаты врачам

Путин считает, что нужно избавиться от дифференциации в зарплатах главврачей и рядового персонала.
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В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
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Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
РБК вчера в 12:43
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Писатель Цыпкин поссорился с Собчак из-за голых фотографий своей жены

Собчак отреагировала на выпад Цыпкина, написав, что не упоминает жену писателя и желает паре всего хорошего.
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Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
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В результате атаки боевиков в Идлибе погибли трое сирийских солдат

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Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной

Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.
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Путин дал совет мигрантам в России

На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.
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В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

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Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
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