Экономика
РИА НовостиПутин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Происшествия
В ФСБ сообщили о нейтрализации подозреваемого в стрельбе на Лубянке
Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.
Политика
Рейтинг Зеленского поднялся после нормандского саммита
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал подниматься. Сейчас он составляет 62 процента, пишет ТАСС.
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство новой версии Lada 4x4
«АвтоВАЗ» официально объявил о начале сборки модернизированной версии классического внедорожника Lada 4х4.
Происшествия
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Здоровье
В Ленобласти мигрантов начали прививать от кори
Администрация Ленобласти договорилась с представителями частного бизнеса о бесплатных прививках от кори для трудовых мигрантов.
Политика
Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
Политика
Ежегодная пресс-конференция Путина завершилась
В российской столице завершилась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Политика
Узбекистан признан страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Политика
Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
На YouTube пресс-конференция Путина набрала 37 тысяч дизлайков
Онлайн трансляция 15-й пресс-конференции президента России Владимир Путина началась 19 декабря в 12:00 и уже получила 37 тысяч дизлайков.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Футбол
Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне
Генеральный директор Спартака Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
Политика
Путин уверен, что Россия не движется в сторону закрытия Интернета
Россия не движется в сторону закрытия Интернета.
Хоккей
«Автомобилист» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
Хоккей
Овечкин стал третьим в списке 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ по версии ESPN
Американское издание ESPN составило список 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге.
Общество
Путин объяснил, как повысить зарплаты врачам
Путин считает, что нужно избавиться от дифференциации в зарплатах главврачей и рядового персонала.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Происшествия
Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом
Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
Шоу-бизнес
Писатель Цыпкин поссорился с Собчак из-за голых фотографий своей жены
Собчак отреагировала на выпад Цыпкина, написав, что не упоминает жену писателя и желает паре всего хорошего.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Армия и оружие
В результате атаки боевиков в Идлибе погибли трое сирийских солдат
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной
Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.
Политика
Путин дал совет мигрантам в России
На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.