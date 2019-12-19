Экономика
РИА НовостиПутин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
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Политика
Трамп потребовал немедленно передать дело об импичменте в сенат
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы сенат начал рассматривать вопрос об импичменте немедленно.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
Политика
Названа дата видеоконференции по вопросу обмена пленными в Донбассе
Видеоконференция контактной группы по Донбассу, на которой будет обсуждаться вопрос обмена пленными, назначена на 23 декабря.
Общество
В России предложили провести перепись сим-карт
Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Происшествия
В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия
Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США
Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
Кино
Умерла сыгравшая «девушку Бонда» актриса Клодин Оже
Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
Политика
Путин раскритиковал решение Ленина по передаче земель Украине
Владимир Путин назвал странным решение Владимира Ленина передать русские территории Украинской Советской Социалистической Республике.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Здоровье
Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств
Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Ребенка госпитализировали после обеда в школьной столовой в Смоленске
В сообщении на сайте СУ СК указывается, что накануне, 19 декабря, учащуюся одной из местных школ госпитализировали после того, как она выпила чай в столовой учебного заведения.
Армия и оружие
В Польше российские МиГ-29 предпочли американским F-35
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Спорт
WADA: выявлено около 2000 нарушений антидопинговых правил в 2017 году
В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Общество
Счетная палата назвала лидирующие по числу долгостроев регионы России
Башкирия и Ямало-Ненецкий автономный округ являются лидерами среди российских регионов по количеству недостроенных объектов и вложенных в них денег на начало 2019 года.
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина показала их с мужем шикарные апартаменты
Известная российская модель и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина похвасталась их с мужем Владимиром Чоповым, топ-менеджером компании «Газпром-Медиа», апартаментами.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей
Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
Происшествия
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
Армия и оружие
Американский адмирал высоко оценил российский флот
Адмирал отметил чрезвычайно большой потенциал российского подводного флота.
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 Lite рассекречен
Samsung Galaxy S10 Lite будет оснащен экраном SuperAMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением 2400 х 1080 пикселей, а также однокристальной системой Snapdragon 855, которая уже достаточно подешевела на фоне Snapdragon 855 Plus.
Происшествия
Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара
Пожар, предварительно, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения.
Шоу-бизнес
Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.