Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
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Путин назвал инфляцию 3,25% «очень хорошим показателем»

РБКвчера в 07:46

Путин заявил, что инфляция в России вполне может достичь 3% в начале 2020 года

ТАССвчера в 06:42

Путин: инфляция в РФ в начале 2020 г вполне может опуститься до 3%

Интерфакс - Россиявчера в 06:00

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

РИА Новостивчера в 06:15

Инфляция в РФ в начале 2020 года может опуститься до 3%

Российская газетавчера в 06:15

Путин: мы не боимся инфляции, но не хотим повышения цен

Комсомольская правдавчера в 06:06

Инфляция может достичь 3% в начале 2020 года в России, предсказал Путин

Газета.Ruвчера в 06:30
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Трамп потребовал немедленно передать дело об импичменте в сенат

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы сенат начал рассматривать вопрос об импичменте немедленно.
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Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

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Названа дата видеоконференции по вопросу обмена пленными в Донбассе

Видеоконференция контактной группы по Донбассу, на которой будет обсуждаться вопрос обмена пленными, назначена на 23 декабря.
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Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
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Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
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Умерла сыгравшая «девушку Бонда» актриса Клодин Оже

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
News.ru 04:32
Политика

Путин раскритиковал решение Ленина по передаче земель Украине

Владимир Путин назвал странным решение Владимира Ленина передать русские территории Украинской Советской Социалистической Республике.
Деловое.ТВ вчера в 12:36
Происшествия

В Ивановской области брат с сестрой утонули, провалившись под лед

РИА Новости 02:17
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
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Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств

Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

Ребенка госпитализировали после обеда в школьной столовой в Смоленске

В сообщении на сайте СУ СК указывается, что накануне, 19 декабря, учащуюся одной из местных школ госпитализировали после того, как она выпила чай в столовой учебного заведения.
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В Польше российские МиГ-29 предпочли американским F-35

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В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
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Спорт

WADA: выявлено около 2000 нарушений антидопинговых правил в 2017 году

В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РИА Новости 03:31
Общество

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru 04:45
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РИА Новости вчера в 14:50
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Счетная палата назвала лидирующие по числу долгостроев регионы России

Башкирия и Ямало-Ненецкий автономный округ являются лидерами среди российских регионов по количеству недостроенных объектов и вложенных в них денег на начало 2019 года.
РБК 03:13
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Дарья Клюкина показала их с мужем шикарные апартаменты

Известная российская модель и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина похвасталась их с мужем Владимиром Чоповым, топ-менеджером компании «Газпром-Медиа», апартаментами.
Пятый канал вчера в 16:19
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

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Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

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Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
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В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
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Американский адмирал высоко оценил российский флот

Адмирал отметил чрезвычайно большой потенциал российского подводного флота.
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В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

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Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара

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Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
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В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
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