Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
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Путин назвал инфляцию 3,25% «очень хорошим показателем»

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ТАСС06:42

Путин: инфляция в РФ в начале 2020 г вполне может опуститься до 3%

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РИА Новости06:15

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Российская газета06:15

Путин: мы не боимся инфляции, но не хотим повышения цен

Комсомольская правда06:06

Инфляция может достичь 3% в начале 2020 года в России, предсказал Путин

Газета.Ru06:30
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