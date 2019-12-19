Экономика
РИА НовостиПутин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
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Премьера «Ведьмака» состоялась 16 декабря в Лондоне. Огромная пачка скриншотов сериала «Ведьмак» от Netflix.
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Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
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Спецслужбы проверяют информацию о возможных сообщниках стрелка, открывшего огонь на Лубянке
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких.
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Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Европу со следующего года.
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Общество
Путин прокомментировал ситуацию с Боткинской больницей в Петербурге
На проходящей в Москве пресс-конференции президента России Владимира Путина журналисты задали главе государства вопрос по ситуации с Боткинской больницей.
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В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
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Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Общество
В Steam началась зимняя распродажа
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Общество
Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья
Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Политика
Евросоюз продлил секторальные санкции против России
Совет продлил санкции в отношении определённых секторов российской экономики до 31 июля 2020 года, — сказано в коммюнике, распространённом пресс-службой Совета.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Футбол
Слуцкий рассказал о своих задачах на посту главного тренера «Рубина»
Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих задачах на посту наставника команды.