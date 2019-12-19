Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
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Путин назвал инфляцию 3,25% «очень хорошим показателем»

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Инфляция может достичь 3% в начале 2020 года в России, предсказал Путин

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
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Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» намекнула на возможное назначение российского специалиста Леонида Слуцкого главным тренером команды.
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Путин ответил на сравнение себя с эльфом Добби

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