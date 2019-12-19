Экономика
РИА НовостиПутин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
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