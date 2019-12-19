Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
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Эксперт: Путин не боится говорить ни на какие темы

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ТАСС06:42

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

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Российская газета06:15

Путин: мы не боимся инфляции, но не хотим повышения цен

Комсомольская правда06:06

Путин: инфляция в РФ в начале 2020 г вполне может опуститься до 3%

Интерфакс - Россия06:00
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
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Газета.Ru 10:26
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Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
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