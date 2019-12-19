Экономика
РИА НовостиПутин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
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Политика
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении.
Политика
Путин назвал самые сложные моменты своего президентства
Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.
Политика
В Германии начались переговоры о транзите газа
В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.
Политика
На пресс-конференции Путина журналистов ограничили в плакатах
На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится в четверг, 19 декабря, журналистам не разрешат пользоваться плакатами большого формата, пишет РИА Новости.
Политика
На YouTube пресс-конференция Путина набрала 37 тысяч дизлайков
Онлайн трансляция 15-й пресс-конференции президента России Владимир Путина началась 19 декабря в 12:00 и уже получила 37 тысяч дизлайков.
Политика
Кучма предложил снова обсудить обмен пленными между Киевом и Донбассом
Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил в ходе этого разговора обсудить обмен пленными, сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в Facebook в четверг, 19 декабря.
Политика
Путин ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которую СМИ называют его дочерьми.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат
Политика
Путин прокомментировал давление властей на редакцию Sputnik Эстония
Президент заявил, что его удивляют происходящие в Эстонии события.
Общество
Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке
В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
Политика
Путин напомнил, как при СССР Украине передали исконно русские земли
Путин напомнил, что Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата».
Гаджеты
Vivo начала распродажу смартфонов и установила скидки до 50%
Новогодняя акция от китайского производителя смартфонов позволит жителям России приобрести два телефона марки Vivo по цене одного.
Происшествия
Адвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских
Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Голунова заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.
Общество
Кубанский омбудсмен проверит данные о ветеранских «ночлежках» в Сочи
Информация о ветеранских домах в Сочи, которые, по данным журналистов, "превращены в ночлежки", обязательно будет проверена, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.
Происшествия
Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика
Воспитательница одного из столичных детских садов нанесла зеленку на лица детей, чтобы скрыть побои у одного мальчика.
Политика
Путин назвал цинизмом приравнивание режима СССР к нацизму
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что приравнивать Советский Союз к фашистской Германии — верх цинизма.
Авто
Появились фотографии автомобиля Kia с новым логотипом
Компания Kia начала устанавливать шильдики с новым логотипом на серийные модели – они появились на руле и капоте.
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Политика
Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
Политика
Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента
Президент России Владимир Путин допустил возможность отмены оговорки "подряд" в статье Конституции о президентских сроках.
Культура
Фильм-концерт Пугачевой провалился в прокате
В фильме зрителям представлен процесс съемок концерта Пугачевой в Кремле. Мероприятие состоялось в апреле 2019 года.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
Путин пообещал построить метро в Екатеринбурге после Красноярска
Владимир Путин ответил на просьбу журналистки из Екатеринбурга о помощи в строительстве метро.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Общество
Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря
23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
Политика
Путин напомнил, кто несет ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливии
Президент России Владимир Путин напомнил, кто несет ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливии, отметив, что Москва была против военного вторжения сил международной коалиции в республику.