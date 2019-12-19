Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
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Путин назвал инфляцию 3,25% «очень хорошим показателем»

РБК07:46

Путин заявил, что инфляция в России вполне может достичь 3% в начале 2020 года

ТАСС06:42

Путин: мы не боимся инфляции, но не хотим повышения цен

Комсомольская правда06:06

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

РИА Новости06:15

Инфляция в РФ в начале 2020 года может опуститься до 3%

Российская газета06:15

Руководство РФ не боится инфляции, но не хочет повышения цен – Путин

REGNUM06:11

Инфляция может достичь 3% в начале 2020 года в России, предсказал Путин

Газета.Ru06:30
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ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

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ТАСС 08:10
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Путин назвал самые сложные моменты своего президентства

Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.
РБК 07:20
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В Германии начались переговоры о транзите газа

В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.
RT на русском 06:29
Политика

На пресс-конференции Путина журналистов ограничили в плакатах

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится в четверг, 19 декабря, журналистам не разрешат пользоваться плакатами большого формата, пишет РИА Новости.
Национальная служба новостей 00:40
Политика

На YouTube пресс-конференция Путина набрала 37 тысяч дизлайков

Онлайн трансляция 15-й пресс-конференции президента России Владимир Путина началась 19 декабря в 12:00 и уже получила 37 тысяч дизлайков.
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В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

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Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил в ходе этого разговора обсудить обмен пленными, сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в Facebook в четверг, 19 декабря.
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Путин ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которую СМИ называют его дочерьми.
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Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат

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Путин прокомментировал давление властей на редакцию Sputnik Эстония

Президент заявил, что его удивляют происходящие в Эстонии события.
REGNUM 08:47
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Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке

В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
РБК 00:00
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Путин напомнил, как при СССР Украине передали исконно русские земли

Путин напомнил, что Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата».
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Vivo начала распродажу смартфонов и установила скидки до 50%

Новогодняя акция от китайского производителя смартфонов позволит жителям России приобрести два телефона марки Vivo по цене одного.
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Происшествия

Адвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Голунова заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 07:37
Общество

Кубанский омбудсмен проверит данные о ветеранских «ночлежках» в Сочи

Информация о ветеранских домах в Сочи, которые, по данным журналистов, "превращены в ночлежки", обязательно будет проверена, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.
РИА Новости 08:33
Происшествия

Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика

Воспитательница одного из столичных детских садов нанесла зеленку на лица детей, чтобы скрыть побои у одного мальчика.
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Путин назвал цинизмом приравнивание режима СССР к нацизму

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что приравнивать Советский Союз к фашистской Германии — верх цинизма.
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Компания Kia начала устанавливать шильдики с новым логотипом на серийные модели – они появились на руле и капоте.
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СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
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Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
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Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента

Президент России Владимир Путин допустил возможность отмены оговорки "подряд" в статье Конституции о президентских сроках.
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Фильм-концерт Пугачевой провалился в прокате

В фильме зрителям представлен процесс съемок концерта Пугачевой в Кремле. Мероприятие состоялось в апреле 2019 года.
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Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
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Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
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Путин пообещал построить метро в Екатеринбурге после Красноярска

Владимир Путин ответил на просьбу журналистки из Екатеринбурга о помощи в строительстве метро.
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Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru вчера в 14:53
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Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

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Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря

23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
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Путин напомнил, кто несет ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливии

Президент России Владимир Путин напомнил, кто несет ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливии, отметив, что Москва была против военного вторжения сил международной коалиции в республику.
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