Политика
BFM.ruПутин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Один из собеседников агентства сказал, что Владимир Путин планирует лично разъяснить смысл поправок вскоре после парада Победы, который пройдет 24 июня. А другой источник назвал возможные даты обращения — 29 и 30 июня.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.Интерфаксвчера в 23:21
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Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета вчера в 19:30
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»
Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ вчера в 12:35
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Происшествия
Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции
Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.
Lenta.ru вчера в 12:37
Политика
В «Роскосмосе» предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США
Милитаризация космоса со стороны США может нарушить сотрудничество с Россией, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.
РИА Новости 01:59
Путешествия
Слишком дорогим оказался отдых в Крыму для россиян
Основной причиной отказа отечественных туристов от отдыхе в Крыму оказывается дороговизна.
Цензуры.Нет 16 июня в 08:05
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
Футбол
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год
Решение о сдвиге сроков на один год вперед связано с тем, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов был переформатирован и завершаться будет в рамках "Финала восьми", а его проведение запланировано в Лиссабоне с 12 по 23 августа.
Вести.Ru вчера в 09:56
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
Известия вчера в 21:03
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
Происшествия
В Челябинской области умерли пять пациентов с COVID-19
Челябинск, 18 июня 2020, 09:50 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё пять человек с коронавирусом.
REGNUM 02:50
Единоборства
Бывший чемпион UFC провел тренировку у Майка Тайсона
Rostov gazeta 15 июня в 06:29
Здоровье
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Происшествия
Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП
Исполняющий обязанности главы следственного управления Следственного комитета по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
РБК вчера в 13:46
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
Авто
Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода
Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
Общество
Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить
Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 16 июня в 19:36
Игры
Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году
News.ru 02:29
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»
«Манчестер Сити» и «Арсенал» провели матч 28-го тура АПЛ. Для обеих команд эта встреча была первой после возобновления сезона.
LiveSport.ru вчера в 17:29
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Здоровье
Торговые центры и рынки закроют в шести городах Казахстана на выходные
Решение было принято из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.
Вестник Кавказа 02:57