Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

с чего всё началось

Один из собеседников агентства сказал, что Владимир Путин планирует лично разъяснить смысл поправок вскоре после парада Победы, который пройдет 24 июня. А другой источник назвал возможные даты обращения — 29 и 30 июня.

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

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