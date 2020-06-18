Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

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Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

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