Политика
BFM.ruПутин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.Интерфаксвчера в 23:21
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В Татарстане власти объявили об очередном снятии ограничений в связи с распространением COVID-19.
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В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
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Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
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Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году жизни из-за старости.
Lenta.ru 04:10
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
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Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
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Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
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В России снова выявили меньше 8 тысяч больных коронавирусом
За последние сутки в России выявили 7 790 больных коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
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Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Врач ковидного госпиталя в Нижневартовске два месяца не покидала рабочее место.В Югре скончался врач, которая занималась лечением пациентов с COVID-19.
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Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным
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Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
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Пресс-служба ЦСКА сообщила, что 30-летний хавбек команды Алан Дзагоев в настоящий момент восстанавливается после повреждения бедра.
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