Политика
Lenta.ruСтало известно об обращении Путина к нации
Президент России Владимир Путин обратится к нации перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию, который намечен на 1 июля. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин планирует обратиться к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.Коммерсантъ00:56
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Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
Попова назвала условие для открытия международных рейсов
Россия откроет границы, когда власти будут уверены, что риски завоза инфекции в страну минимальны.
Свободная Пресса 06:54
Футбол
«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»
"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Газета.Ru 07:20
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Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 16 июня в 14:41
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Общество
Гостиницы и отели в Краснодарском крае смогут открыться с 21 июня
Все отели и гостиницы на территории Кубани могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Парламентская газета 07:03
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Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Футбол
У назначенного на матч «Спартака» судьи обнаружили коронавирус
Ассистент арбитра Максим Гаврилин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
РБК 06:02
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Происшествия
Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
Политика
Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Футбол
Чернов: предупреждал Соболева, что в ЦСКА его ждали бы сложные сборы
Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Чернов заявил в интервью РИА Новости, что разговаривал с выступавшим за самарскую команду футболистом Александром Соболевым о возможном переходе последнего в московский ЦСКА.
РИА Новости 07:05
Общество
Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ
Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
Общество
Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома
За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы вчера в 11:18
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Общество
В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе
Врач-пульмонолог скончалась в Нижневартовске от острого коронарного синдрома, она полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе, сообщила в четверг глава ХМАО Наталья Комарова.
РИА Новости 03:15
Общество
В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад на Алтае
Интерфакс - Россия вчера в 06:51