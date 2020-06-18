с чего всё началось

Президент России Владимир Путин обратится к нации перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию, который намечен на 1 июля. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.

Стало известно об обращении Путина к нации

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