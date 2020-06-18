Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно об обращении Путина к нации

Президент России Владимир Путин обратится к нации перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию, который намечен на 1 июля. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
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Президент России Владимир Путин планирует обратиться к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Интерфакс
» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ00:56

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"В Кремле внимательно следят…": о специальном обращении Путина высказался Гаспарян

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СМИ узнали возможную дату обращения Путина к россиянам по Конституции

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«Интерфакс»: Путин может обратиться к гражданам по поводу Конституции после 24 июня

Коммерсантъ00:56

Стало известно об обращении Путина к нации

Lenta.ru01:52
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Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
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Общество

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Россия откроет границы, когда власти будут уверены, что риски завоза инфекции в страну минимальны.
Свободная Пресса 06:54
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Футбол

«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»

"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Газета.Ru 07:20
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Общество

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Экспресс газета вчера в 08:01
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Общество

Гостиницы и отели в Краснодарском крае смогут открыться с 21 июня

Все отели и гостиницы на территории Кубани могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Парламентская газета 07:03
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Российская газета 02:14
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Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
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Футбол

У назначенного на матч «Спартака» судьи обнаружили коронавирус

Ассистент арбитра Максим Гаврилин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
РБК 06:02
Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
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Происшествия

Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей

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РИА Новости 06:35
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Политика

Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

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Известия 06:49
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Футбол

Чернов: предупреждал Соболева, что в ЦСКА его ждали бы сложные сборы

Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Чернов заявил в интервью РИА Новости, что разговаривал с выступавшим за самарскую команду футболистом Александром Соболевым о возможном переходе последнего в московский ЦСКА.
РИА Новости 07:05
Общество

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
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Общество

Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома

За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы вчера в 11:18
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
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В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе

Врач-пульмонолог скончалась в Нижневартовске от острого коронарного синдрома, она полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе, сообщила в четверг глава ХМАО Наталья Комарова.
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В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19

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Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам

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РБК 06:48
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Расшифрован геном неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад на Алтае

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