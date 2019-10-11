Политика
ТАССПутин и Бердымухамедов обсудили поставки в Туркмению автомобилей Aurus
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки в Туркмению автомобилей Aurus и сотрудничество в других сферах экономики.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Транспорт
После подорожания проезда в Воронеже отменят ночной тариф
Новая стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа ориентировочно будет введена с понедельника, 28 октября.
Обозреватель Врн вчера в 06:02
Происшествия
Жители Саратова хотели устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки
Жители Саратова потребовали самосуда над мужчиной, которого подозревают в убийстве 9-летней девочки.
Народные новости 03:40
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Футбол
В Иране женщин впервые за 40 лет пустили на футбольный матч
На встречу сборных Ирана и Камбоджи за считанные минуты были проданы три с половиной тысячи так называемых "женских билетов".
Эхо Москвы 01:45
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru вчера в 13:33
Гаджеты
Новая операционная система сможет работать после конца света
Разработчик программного обеспечения Вирджил Дюпра представил операционную систему с открытым исходным кодом Collapse OS.
News.ru 04:45
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк отреагировала на слова поддержки от Стаса Михайлова
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова за ранее опубликованный пост с поддержкой в адрес актрисы.
Радио Sputnik 03:36
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Общество
Контрразведчика засекли с включенным телефоном
Подполковник Михаил Самохин, проходивший службу в в/ч 97740 с 2010 года, попался начальству сразу с двумя личными включенными мобильными телефонами «в выделенном категорированном помещении».
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о причине резкого похудения
Актриса Анна Хилькевич рассказала, почему она резко похудела. Актриса сообщила, что сбросила около 4 килограмм за неделю.
Вечерняя Москва вчера в 13:43
Наука
Боевую летающую тарелку создали в Китае
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости 01:34
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
Футбол
Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы
В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.
Российская газета 03:42
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль
В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0.
Реальное время вчера в 16:38
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
REGNUM вчера в 15:47
Политика
Пресс-марафон Зеленского продлился более 14 часов
Президент Украины Владимир Зеленский завершил пресс-марафон, который длился более 14 часов.
Ведомости вчера в 18:45
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru 09 октября в 13:38
Технологии
Россиянам разрешат оформлять банковские карты в мессенджерах
Пилотный проект по выдаче виртуальных банковских карт через мессенджеры планирует запустить МТС-банк, сообщает «Коммерсантъ».
Ferra вчера в 09:59
Авто
Появилась информация о Kia Seltos для России
Автоновости дня вчера в 10:36
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
78.ru вчера в 06:24
Армия и оружие
Украинская армия обстреляла окраины Донецка и Горловки
Московский Комсомолец вчера в 02:37
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги
Минобороны рассекретило исторические документы к 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистской оккупации.
Известия вчера в 20:25