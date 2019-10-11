Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки в Туркмению автомобилей Aurus и сотрудничество в других сферах экономики.

Путин и Бердымухамедов обсудили поставки в Туркмению автомобилей Aurus

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