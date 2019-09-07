Президент России Владимир Путин проведет в субботу в Кремле переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном, находящимся в Москве с рабочим визитом.

Путин и Додон обсудят поставки российского газа в Молдавию

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