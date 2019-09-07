Политика
ТАССПутин и Додон обсудят поставки российского газа в Молдавию
Президент России Владимир Путин проведет в субботу в Кремле переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном, находящимся в Москве с рабочим визитом.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
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