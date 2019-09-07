Президенты двух государств встретятся сегодня в Кремле и обсудят поставки российского газа в Молдавию. Также они переговорят о приднестровском урегулировании.

Путин и Додон обсудят в Кремле поставки газа в Молдавию

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