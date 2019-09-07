Политика
Невские НовостиПутин и Додон обсудят в Кремле поставки газа в Молдавию
Президенты двух государств встретятся сегодня в Кремле и обсудят поставки российского газа в Молдавию. Также они переговорят о приднестровском урегулировании.
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Игорь Додон: договорились с Путиным, роста тарифов на газ не будет
Sputnik Молдова07 сентября в 11:23
Песков: ряд аспектов по поставкам газа в Молдавию предстоит обсудить на уровне экспертов
ТАСС07 сентября в 13:40
Президент Молдавии заявил о договоренности по скидке на российский газ
Коммерсантъ07 сентября в 12:02
В Кремле рассказали о близких к завершению переговорах с Молдавией по газу
Московский Комсомолец07 сентября в 12:15
Переговоры России и Молдавии по газу близки к завершению, заявил Песков
РИА Новости07 сентября в 11:50
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
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