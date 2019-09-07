Политика

Невские НовостиНевские НовостиПутин и Додон обсудят в Кремле поставки газа в Молдавию

Президенты двух государств встретятся сегодня в Кремле и обсудят поставки российского газа в Молдавию. Также они переговорят о приднестровском урегулировании.
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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