Президент РФ Владимир Путин созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Политики обменялись поздравлениями по случаю 75-летней годовщины Победы над нацизмом, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы

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