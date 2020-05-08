Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля. Российский президент и британский премьер-министр обменялись поздравлениями с 75-й годовщиной Победы над нацизмом.

Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону

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