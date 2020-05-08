Коронавирус
REGNUMПутин и Джонсон впервые пообщались по телефону
Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля. Российский президент и британский премьер-министр обменялись поздравлениями с 75-й годовщиной Победы над нацизмом.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество
Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Здоровье
Минздрав Татарстана озвучил статистику смертности от пневмонии
В Татарстане показатели смертности в предыдущем месяце незначительно снизились. Об этом сообщил глава Минздрава РТ Марат Садыков.
Московский Комсомолец 11:00
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги
Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников отрицает, что просил заплатить ему за интервью.
ТАСС 08:48
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Из информации на сайте банка следует, что снижение коснулось ставок по следующим вкладам: «Сохраняй» — 4,15% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей; «Пополняй» — 3,8% при открытии вклада на 6–12 месяцев или на 1–2 года на сумму от 400 тысяч рублей; «Управляй» — 3,45% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
АБН 08:13
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая.
ТАСС вчера в 09:34
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 20:42
Общество
В Курской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Курской области продлевается до 31 мая включительно, при этом власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице по утрам и вечерам, сообщила администрация региона.
РИА Новости 10:51
Общество
В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции
В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
RT на русском 10:25
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Общество
Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:52
Здоровье
Инфекционное отделение сакской больницы закрывают на карантин
Инфекционное отделение Сакской центральной районной больницы (ЦРБ) закрывают на карантин из-за обнаружения коронавируса у врача.
ИА Крыминформ 03:23
Происшествия
Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:42
Общество
С 12 мая в Татарстане открываются детские сады
Татарстан-24 08:40
Общество
Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»
Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
Происшествия
Арестованный Анатолий Быков рассказал, кто организовал дело против него
Сегодня суд вынес меру пресечения для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого подозревают в организации двойного убийства в 1994 году.
НГС24 06:52
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» выйдет в День Победы
Киноафиша России 05:55
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Кино
На Netflix вышел мини-сериал «Водоворот» от автора «Ла-Ла Ленда»
Игромания.ру 10:41
Кино
Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform 08:33
Технологии
Основы маркетинга и цифровых коммуникаций. Модуль 2
Сергей Абдульманов расскажет о них на примере телеком-оператора, сервиса такси и других бизнесов.
N+1 09:42
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России
Коронавирус COVID-19 выявлен у 100 сотрудников Банка России (ЦБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 09:20
Общество
На Южном Урале достигнут максимальный прирост числа выздоровевших от COVID
Челябинск, 8 мая 2020, 15:39 — REGNUM В Челябинской области достигнут максимальный суточный показатель числа выздоровевших от COVID-19.
REGNUM 08:39
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
Экономика
Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли
Власти Кубани направили в Ростуризм письмо с предложениями о мерах поддержки санаторно-курортной отрасли, в числе прочего они попросили помочь предприятиям сферы гостеприимства получить льготы по НДС и налогу на прибыль, сообщает администрация региона.
РИА Новости 08:34
Общество
В Белгородской области с 12 мая откроют торговые центры и парки
С 12 мая белгородские власти открывают торговые центры и ТРЦ для продажи всех непродовольственных товаров, сезонные летние площадки при кафе и общепите, сообщила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова.
Kursk.com 06:23