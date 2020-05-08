Коронавирус

REGNUMREGNUMПутин и Джонсон впервые пообщались по телефону

Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля. Российский президент и британский премьер-министр обменялись поздравлениями с 75-й годовщиной Победы над нацизмом.
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Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога

Коммерсантъ10:21

Путин и Джонсон впервые поговорили по телефону

РИА Новости10:16

Джонсон заявил Путину о решающем вкладе Советского Союза в Победу

Lenta.ru09:52

Джонсон: британцы признательны СССР за решающий вклад в победу над нацизмом

Вести.Ru09:37

Джонсон отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом

Московский Комсомолец09:26

Путин созвонился с Джонсоном

Известия09:20

Путин и Джонсон выразили готовность наладить диалог между странами

РБК10:04
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Происшествия

В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра

REGNUM 05:52
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Общество

Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
6
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
1K
Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
2,6K
Здоровье

Минздрав Татарстана озвучил статистику смертности от пневмонии

В Татарстане показатели смертности в предыдущем месяце незначительно снизились. Об этом сообщил глава Минздрава РТ Марат Садыков.
Московский Комсомолец 11:00
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников отрицает, что просил заплатить ему за интервью.
ТАСС 08:48
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Из информации на сайте банка следует, что снижение коснулось ставок по следующим вкладам: «Сохраняй» — 4,15% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей; «Пополняй» — 3,8% при открытии вклада на 6–12 месяцев или на 1–2 года на сумму от 400 тысяч рублей; «Управляй» — 3,45% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
АБН 08:13
38
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая.
ТАСС вчера в 09:34
6,1K
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 20:42
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Общество

В Курской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Курской области продлевается до 31 мая включительно, при этом власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице по утрам и вечерам, сообщила администрация региона.
РИА Новости 10:51
8
Общество

В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции

В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
RT на русском 10:25
56
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
1K
Общество

Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня

Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:52
6
Здоровье

Инфекционное отделение сакской больницы закрывают на карантин

Инфекционное отделение Сакской центральной районной больницы (ЦРБ) закрывают на карантин из-за обнаружения коронавируса у врача.
ИА Крыминформ 03:23
3
Происшествия

Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»

Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:42
25
Общество

С 12 мая в Татарстане открываются детские сады

Татарстан-24 08:40
4
Общество

Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»

Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
21
Происшествия

Арестованный Анатолий Быков рассказал, кто организовал дело против него

Сегодня суд вынес меру пресечения для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого подозревают в организации двойного убийства в 1994 году.
НГС24 06:52
1
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» выйдет в День Победы

Киноафиша России 05:55
265
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
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Кино

На Netflix вышел мини-сериал «Водоворот» от автора «Ла-Ла Ленда»

Игромания.ру 10:41
Кино

Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform 08:33
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Технологии

Основы маркетинга и цифровых коммуникаций. Модуль 2

Сергей Абдульманов расскажет о них на примере телеком-оператора, сервиса такси и других бизнесов.
N+1 09:42
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Общество

Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России

Коронавирус COVID-19 выявлен у 100 сотрудников Банка России (ЦБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 09:20
30
Общество

На Южном Урале достигнут максимальный прирост числа выздоровевших от COVID

Челябинск, 8 мая 2020, 15:39 — REGNUM В Челябинской области достигнут максимальный суточный показатель числа выздоровевших от COVID-19.
REGNUM 08:39
42
Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
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Экономика

Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли

Власти Кубани направили в Ростуризм письмо с предложениями о мерах поддержки санаторно-курортной отрасли, в числе прочего они попросили помочь предприятиям сферы гостеприимства получить льготы по НДС и налогу на прибыль, сообщает администрация региона.
РИА Новости 08:34
2
Общество

В Белгородской области с 12 мая откроют торговые центры и парки

С 12 мая белгородские власти открывают торговые центры и ТРЦ для продажи всех непродовольственных товаров, сезонные летние площадки при кафе и общепите, сообщила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова.
Kursk.com 06:23
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