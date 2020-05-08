Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравили друг друга с 75-летием победы над нацизмом и выразили готовность к диалогу по проблемам двусторонних отношений и международной повестки дня, в том числе — по совместной борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.
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Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога

Газета.Ru13:56

Путин и Джонсон выразили готовность наладить диалог между странами

РБК10:04

Путин созвонился с Джонсоном

Известия09:20

Джонсон: британцы признательны СССР за решающий вклад в победу над нацизмом

Вести.Ru09:37

Джонсон отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом

Московский Комсомолец09:26

Джонсон заявил Путину о решающем вкладе Советского Союза в Победу

Lenta.ru09:52

Джонсон заявил Путину, что проблемы в отношениях двух стран остаются

РИА Новости11:35
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
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Экономика

Белоусов обсудил меры господдержки крупного бизнеса

Речь шла о мерах поддержки внутреннего спроса, экспорта, обеспечения работы промышленных предприятий, финансовой стабильности и дальнейшего противодействия распространению коронавируса.
Коммерсантъ 15:48
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Происшествия

В Калининграде силовики в масках, выбив окна, ворвались в квартиру женщины из-за комментария во «ВКонтакте»

В ходе «штурма» силовики разбили окна квартиры. После проведения обыска силовики увезли Людмилу Стеч для проведения следственных действий.
Росбалт 17:09
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Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 17:49
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Политика

Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена

«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия 12:30
Происшествия

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Индии

Российская газета 05:03
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Общество

Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть

Московский Комсомолец 03:53
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Политика

Особое мнение: Николай Сванидзе

В эфире радио «Эхо Москвы», вы слушаете программу «Особое мнение». И с нами сейчас на связи тележурналист Николай Сванидзе.
Эхо Москвы 13:29
Общество

В Москве проведут тесты на коронавирус по крови

В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
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Армия и оружие

Министр обороны США приказал подчиненным использовать спутники Blackjack

Министр обороны США Марк Эспер приказал подчиненным обратить внимание на космическую программу Blackjack.
ИА Красная Весна 08:54
Политика

Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР

7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе

Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости 10:03
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
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Политика

Захарова назвала лживыми публикации Пентагона о Второй мировой

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала публикации Пентагона о Второй мировой войне.
News.ru 12:05
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Космос

Известный уфолог обнаружил в кратере Луны инопланетные структуры

Мужчина изучил снимки Луны на сайте проекта LROC и обнаружил необычные структуры.
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Происшествия

В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии

Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
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Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
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Общество

В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
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Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК вчера в 08:25
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Здоровье

Число случаев коронавирусной инфекции в Приамурье достигло 112

Амурское управление Роспотребнадзора сообщает, что 7 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 6 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: Благовещенск – 3 Белогорск – 1 Благовещенский район – 1 Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 1.
АСН24 вчера в 04:11
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Общество

В кабмине назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в эфире канала "Россия-1" заявил, что страна может выйти из режима ограничений в конце мая-начале июня.
Газета.Ru 15:42
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Космос

На Луне обнаружены масштабные выбросы углерода

Актуальные Новости вчера в 09:20
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
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Финал 10 сезона «Ходячих мертвецов» может выйти лишь осенью

После финала 8 сезона основного сериала был запущен 4 сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов».
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Общество

Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru вчера в 10:39
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Общество

Робопёс Boston Dynamics проследит за соблюдением социальной дистанции

Как пишет местная газета The Straits Times, робопес Boston Dynamics напоминает посетителям парков, садов и заповедников о важности соблюдения социальной дистанции при помощи заранее записанных голосовых фраз.
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