Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что диалог между двумя странами должен поддерживаться, но остаются препятствия для дальнейшего прогресса.

Джонсон заявил Путину, что проблемы в отношениях двух стран остаются

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