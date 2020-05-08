Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин и Джонсон заявили о готовности к диалогу

Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом, отметив, что это величайшее событие ХХ века, пример беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции.
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Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога

Газета.Ru13:56

Путин и Джонсон выразили готовность наладить диалог между странами

РБК10:04

Джонсон заявил Путину, что проблемы в отношениях двух стран остаются

РИА Новости11:35

Джонсон: британцы признательны СССР за решающий вклад в победу над нацизмом

Вести.Ru09:37

Джонсон отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом

Московский Комсомолец09:26

Путин созвонился с Джонсоном

Известия09:20

Джонсон заявил Путину о решающем вкладе Советского Союза в Победу

Lenta.ru09:52
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
1,2K
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:06
7
Общество

Режим самоизоляции до конца мая или позже продлил каждый шестой регион РФ

Власти 15 из 85 российских регионов к вечеру пятницы приняли решение продлить режим самоизоляции, ранее введенный из-за распространения коронавируса, до конца мая или позже.
ТАСС 14:37
Шоу-бизнес

Миро высмеяла Рудковскую за попытку запретить упоминать ее имя в СМИ

Продюсер написала открытое письмо в редакцию StarHit после скандальной статьи с предположением, что ее сын якобы болен синдромом Аспергера.
Слово и Дело 09:10
1
Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 16:39
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
83
Политика

В Белоруссии появился желающий баллотироваться в президенты

В Белоруссии появился желающий баллотироваться в президенты.
Lenta.ru 15:41
Общество

Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть

Московский Комсомолец 03:53
1
Игры

В Microsoft признали, что завысили ожидания игроков по поводу презентации Inside Xbox

Маркетолог игрового подразделения компании Аарон Гринберг признал, что они завысили ожидания игроков.
Игромания.ру 05:46
1
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
124
Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
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Гаджеты

Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3

Компания AMD провела презентацию чипсета B550, ориентированного на использование новых процессоров Zen 3. Он станет использоваться в паре с сокетом AM4.
Дни24 05:41
3
Общество

В Москве проведут тесты на коронавирус по крови

В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
120
Общество

В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
9
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,7K
Политика

Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 15:17
Общество

В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие масок

В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Ведомости 15:33
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Экономика

Белоусов обсудил меры господдержки крупного бизнеса

«На совещании обсуждались предложения по национальному плану по выходу из кризиса из-за эпидемии коронавируса»,— сказал один из источников.
Коммерсантъ 15:48
4
Общество

Журналист Павел Лобков сообщил, что заболел коронавирусом

Журналист, ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков сообщил, что болен коронавирусом COVID-19 и находится на домашнем лечении.
Интерфакс 14:14
1
Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
1,5K
Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии каронавируса.
Вести ФМ 03:43
122
Общество

Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах

Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока.
РБК 14:39
6
Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
572
Общество

Актриса Анна Банщикова замечена в скандале с казаками в Геленджике

7 мая в сети было размещено видео, на котором зафиксирован конфликт между казачьим патрулём и актрисой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой.
Бизнес-газета 04:04
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Происшествия

Центр Нижнего Новгорода ушел под воду

Движение оказалось частично заблокировано, как и на центральных улицах.
Вести.Ru 09:35
Гаджеты

Realme X3 SuperZoom предложит 60-кратный зум и «звёздный режим» фото

По словам генерального директора компании Мадхава Шета (Madhav Seth), устройство получит мощный 60-кратный оптический зум и поддержку режима камеры Starry Mode.
3DNews 15:21
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес отменила свадьбу с Алексом Родригесом

Западная поп-звезда Дженнифер Лопес всё-таки приняла решение отменить долгожданную свадьбу со своим возлюбленным Алексом Родригесом.
Bimru.ru 09:23
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС

«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
Live24 06 мая в 04:58
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Экономика

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 05 мая в 18:41
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Кино

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

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