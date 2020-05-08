Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом, отметив, что это величайшее событие ХХ века, пример беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции.

Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу

Общество Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства. 1,2K

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. 7

Общество Режим самоизоляции до конца мая или позже продлил каждый шестой регион РФ Власти 15 из 85 российских регионов к вечеру пятницы приняли решение продлить режим самоизоляции, ранее введенный из-за распространения коронавируса, до конца мая или позже.

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 118

Происшествия В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову. 83

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Политика Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Общество В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие масок В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". 580

Экономика Белоусов обсудил меры господдержки крупного бизнеса «На совещании обсуждались предложения по национальному плану по выходу из кризиса из-за эпидемии коронавируса»,— сказал один из источников. 4

Общество Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали». 572

Происшествия Центр Нижнего Новгорода ушел под воду Движение оказалось частично заблокировано, как и на центральных улицах.

Гаджеты Realme X3 SuperZoom предложит 60-кратный зум и «звёздный режим» фото По словам генерального директора компании Мадхава Шета (Madhav Seth), устройство получит мощный 60-кратный оптический зум и поддержку режима камеры Starry Mode.