Президент России посетит Турцию с рабочим визитом. Президент РФ Владимир Путин откроет 8 января откроет газопровод "Турецкий поток". Специально для этого он посетит Стамбул, где проведет переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Происшествия В Иране разбился украинский пассажирский лайнер Сразу после взлета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение пассажирский авиалайнер, принадлежащий "Международным авиалининиям Украины".

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Политика Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.

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Политика Украина приостановила полеты над Ираном Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.

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