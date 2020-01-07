Политика
Piter.tvСтало известно, когда Путин откроет «Турецкий поток»
Президент России посетит Турцию с рабочим визитом. Президент РФ Владимир Путин откроет 8 января откроет газопровод "Турецкий поток". Специально для этого он посетит Стамбул, где проведет переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский лайнер
Сразу после взлета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение пассажирский авиалайнер, принадлежащий "Международным авиалининиям Украины".
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Армия и оружие
Две базы США в Ираке атакованы дюжиной иранских ракет – Пентагон
Согласно сообщению представителя Пентагона, в ночь на 8 января Иран атаковал две военные базы: базу США Айн аль-Асад и военную базу в городе Эрбиль, где дислоцированы как американские, так и коалиционные войска.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Кино
Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.
Армия и оружие
В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан
Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Авто
Современные моторные масла могут сломать двигатель
Моторные масла малой вязкости, рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Гаджеты
Выходит новая версия хита продаж Redmi Note 8 Pro
Уже завтра желающие смогут купить Redmi Note 8 Pro в новом ярком цвете Orange Twilight, причем покупателям будут предложены две версии, оснащенные 6/128 и 8/128 ГБ памяти.
Политика
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Гаджеты
«Лучи Хуанга» в смартфонах — реальность. Технология LocalRay позволяет реализовать трассировку лучей на мобильных устройствах
Технология LocalRay не нацелена именно на мобильные устройства — она масштабируема, так что может найти применение как в играх для смартфонов, так и в играх для ПК.
Общество
В российских аэропортах снова разрешили курить
В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Армия и оружие
Иран предупредил Ирак об ударах по базам США
Власти Ирака подтвердили информацию, что Иран предупредил их о ракетных ударах по военным базам США.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Армия и оружие
Самолеты ВВС Ирана были подняты в воздух после атаки баз США в Ираке
Самолеты Военно-воздушных сил Ирана были подняты в воздух после ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке.
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном
Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Футбол
Футболисты тульского «Арсенала» платят по две тысячи рублей за мат
Отвечая на один из вопросов, Сергей Ткачев рассказал, что в команде действует система штрафов за ненормативную лексику - 2000 рублей за мат.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Армия и оружие
Страны НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана
Европейские члены Североатлантического альянса ждут, как отреагирует Вашингтон на ракетные удары иранских военных по американским военным базам в Ираке.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Поклонник «Ведьмака» заменил лицо чародейке Йеннифэр из Венгерберга, которую в сериале от Netflix сыграла актриса Аня Чалотра.