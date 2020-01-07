Политика

Piter.tvPiter.tvСтало известно, когда Путин откроет «Турецкий поток»

Президент России посетит Турцию с рабочим визитом. Президент РФ Владимир Путин откроет 8 января откроет газопровод "Турецкий поток". Специально для этого он посетит Стамбул, где проведет переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Читать в источнике
Комментировать346

Подробнее о событии

Путин в среду в Стамбуле официально запустит «Турецкий поток»

Интерфаксвчера в 14:09

Путин прилетел в Стамбул

РИА Новостивчера в 13:11

Путин прибыл из Сирии в Турцию

Газета.Ruвчера в 13:46

Путин прибыл в Турцию

RT на русскомвчера в 13:37

Путин прибыл из Дамаска в Стамбул

РБКвчера в 13:21

Путин прибыл в Стамбул после встречи с Асадом в Дамаске

Известиявчера в 13:52

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАССвчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Газета.Ru 05:52
Происшествия

В Иране разбился украинский пассажирский лайнер

Сразу после взлета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение пассажирский авиалайнер, принадлежащий "Международным авиалининиям Украины".
Южный Федеральный вчера в 23:44
Общество

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Российская газета вчера в 01:10
Армия и оружие

Две базы США в Ираке атакованы дюжиной иранских ракет – Пентагон

Согласно сообщению представителя Пентагона, в ночь на 8 января Иран атаковал две военные базы: базу США Айн аль-Асад и военную базу в городе Эрбиль, где дислоцированы как американские, так и коалиционные войска.
REGNUM вчера в 20:42
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Кино

Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.
Discover24 вчера в 01:59
Армия и оружие

В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан

Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Известия 06:20
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском 06:39
Авто

Современные моторные масла могут сломать двигатель

Моторные масла малой вязкости, рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Автоновости дня 05:17
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Технологии

Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Lenta.ru 02:59
Гаджеты

Выходит новая версия хита продаж Redmi Note 8 Pro

Уже завтра желающие смогут купить Redmi Note 8 Pro в новом ярком цвете Orange Twilight, причем покупателям будут предложены две версии, оснащенные 6/128 и 8/128 ГБ памяти.
iXBT.com 00:41
Происшествия

В Иране разбился украинский Боинг, погибли все пассажиры

Mockva.ru 03:12
Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
Гаджеты

«Лучи Хуанга» в смартфонах — реальность. Технология LocalRay позволяет реализовать трассировку лучей на мобильных устройствах

Технология LocalRay не нацелена именно на мобильные устройства — она масштабируема, так что может найти применение как в играх для смартфонов, так и в играх для ПК.
iXBT.com 04:42
Общество

В российских аэропортах снова разрешили курить

В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
Lenta.ru вчера в 16:34
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле

Известия 06:01
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 06 января в 09:17
Армия и оружие

Иран предупредил Ирак об ударах по базам США

Власти Ирака подтвердили информацию, что Иран предупредил их о ракетных ударах по военным базам США.
News.ru 06:09
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Армия и оружие

Самолеты ВВС Ирана были подняты в воздух после атаки баз США в Ираке

Самолеты Военно-воздушных сил Ирана были подняты в воздух после ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке.
iReactor вчера в 20:21
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Футбол

Футболисты тульского «Арсенала» платят по две тысячи рублей за мат

Отвечая на один из вопросов, Сергей Ткачев рассказал, что в команде действует система штрафов за ненормативную лексику - 2000 рублей за мат.
Тульская пресса 05:14
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
Армия и оружие

Страны НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана

Европейские члены Североатлантического альянса ждут, как отреагирует Вашингтон на ракетные удары иранских военных по американским военным базам в Ираке.
News.ru 05:19
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Происшествия

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
News-24.ru 06 января в 07:11
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Кино

Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры

Поклонник «Ведьмака» заменил лицо чародейке Йеннифэр из Венгерберга, которую в сериале от Netflix сыграла актриса Аня Чалотра.
CyberSport.ru 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное