Политика
ТАССПутин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
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Политика
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после визита Путина
"Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Асада, появившееся в Telegram.
Происшествия
В Иране разбился пассажирский украинский Boeing
Посольство России в Тегеране выясняет, были ли граждане РФ на разбившемся украинском пассажирском лайнере, сообщил РИА Новости атташе посольства Андрей Ганенко.
Армия и оружие
СМИ сообщили о 80 погибших в результате атаки Ирана на базы США
В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает телеканал Press TV.
Общество
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
На западе Ирака уничтожен американский беспилотник
Общество
Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя
Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Кино
Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»
Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани
"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
Происшествия
УФСИН опровергло избиение замначальника колонии в Туве из-за рыбы
Информация об избиении начальником республиканского УФСИН замначальника колонии в Кызыле Владимира Монгуша за отказ принять партию несвежей рыбы не подтвердилась, сообщило на сайте Управление ФСИН России по Республике Тыва.
Армия и оружие
Иран пригрозил ударами по территории США
Как передаёт американский телеканал Foxnews, президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий.
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного
Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Общество
Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды
Политика
Генерала Сулеймани похоронили в иранском Кермане
Главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани похоронили в его родном городе Кермане, передает CNN.
Хоккей
Яков Тренин подрался со Здено Харой и едва не выиграл нокаутом
К россиянину тут же подъехал двухметровый партнёр Макэвоя Здено Хара, который толкнул Тренина и «приобнял» его со спины.
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
Армия и оружие
Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боеготовности
Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Культура
Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
Происшествия
Пропавшего в Ижевске ребенка нашли в заброшенном доме
В Ижевске пропавший сутки назад мальчик обнаружен живым в заброшенном здании, сообщили 7 января в следственном управлении СК по Удмуртии.
Футбол
Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович
Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.
Политика
Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям
Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Шоу-бизнес
42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
A post shared by Ольга Орлова (@ olgaorlova1311) on Jan 6, 2020 at 4:10am PST Многие подписчики в Instagram отметили, что бывшая солистка группы "Блестящие" держит себя в отличной форме, а ее стройной и женственной фигуре можно только позавидовать.
Происшествия
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Колорадо» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном
США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.