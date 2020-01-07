Политика

ТАССТАССПутин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
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Что обсудят Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле

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Газовое кольцо замыкается: Россия и Турция запустили новый газопровод

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Путин прибыл в Стамбул после встречи с Асадом в Дамаске

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Газета.Ruвчера в 13:46

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Интерфаксвчера в 14:09

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАССвчера в 16:01
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Политика

Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после визита Путина

"Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Асада, появившееся в Telegram.
Российская газета вчера в 16:52
Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

Посольство России в Тегеране выясняет, были ли граждане РФ на разбившемся украинском пассажирском лайнере, сообщил РИА Новости атташе посольства Андрей Ганенко.
BFM.ru 00:27
Армия и оружие

СМИ сообщили о 80 погибших в результате атаки Ирана на базы США

В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает телеканал Press TV.
RT на русском 00:47
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости вчера в 18:48
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Армия и оружие

На западе Ирака уничтожен американский беспилотник

Avia.pro 06 января в 07:33
Общество

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Газета.Ru 01:06
Кино

Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»

Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
РЕН ТВ 06 января в 05:09
Политика

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани

"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
Российская газета вчера в 17:10
Происшествия

УФСИН опровергло избиение замначальника колонии в Туве из-за рыбы

Информация об избиении начальником республиканского УФСИН замначальника колонии в Кызыле Владимира Монгуша за отказ принять партию несвежей рыбы не подтвердилась, сообщило на сайте Управление ФСИН России по Республике Тыва.
Sibnet Новости 00:07
Армия и оружие

Иран пригрозил ударами по территории США

Как передаёт американский телеканал Foxnews, президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий.
Эхо Москвы 01:08
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС вчера в 23:00
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж

Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Donday.ru вчера в 11:10
Общество

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Российская газета вчера в 20:52
Общество

Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды

Газета.Ru вчера в 11:56
Политика

Генерала Сулеймани похоронили в иранском Кермане

Главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани похоронили в его родном городе Кермане, передает CNN.
Коммерсантъ 00:34
Хоккей

Яков Тренин подрался со Здено Харой и едва не выиграл нокаутом

К россиянину тут же подъехал двухметровый партнёр Макэвоя Здено Хара, который толкнул Тренина и «приобнял» его со спины.
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Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Происшествия

В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости 06 января в 07:21
Армия и оружие

Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боеготовности

Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности.
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Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru вчера в 18:11
Культура

Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
URA.Ru вчера в 12:42
Происшествия

Пропавшего в Ижевске ребенка нашли в заброшенном доме

В Ижевске пропавший сутки назад мальчик обнаружен живым в заброшенном здании, сообщили 7 января в следственном управлении СК по Удмуртии.
Известия вчера в 16:46
Футбол

Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович

Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.
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Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям

Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Известия вчера в 16:05
Шоу-бизнес

42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

A post shared by Ольга Орлова (@ olgaorlova1311) on Jan 6, 2020 at 4:10am PST Многие подписчики в Instagram отметили, что бывшая солистка группы "Блестящие" держит себя в отличной форме, а ее стройной и женственной фигуре можно только позавидовать.
MedikForum.ru вчера в 12:17
Происшествия

Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео

Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.
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Хоккей

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Колорадо» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:59
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
РБК вчера в 14:52
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